Настасья Самбурская показала, как правильно сдавать экзамен на права
Фото: www.instagram.com/samburskaya/
Настасья Самбурская выложила новое юмористическое видео, в котором показала, как правильно сдавать на право – или, точнее, как этого делать не стоит. На этот раз Самбурская перевоплотилась в инструктора по вождению – темпераментную дамочку с короткими светлыми волосами и в леопардовом платье, которая учит водить молодого паренька.
В подписи к посту она предлагает поклонникам рассказать свои истории том, как они сдавали на права – в комментариях многие поделились своими забавными ситуациями.
Подписчики встретили новое видео с восторгом – хвалят актрису за чувство юмора, креативность и умение вжиться в любой образ.
«Посмотрела видео, и теперь я как будто с похмелья болею», «Обожаю тебя! Вторая Фаина Раневская», – комментируют поклонники.
Некоторые, однако, обратили внимание на то, что Самбурская исполняет исключительно негативные роли.
«Почему все время один и тот же типаж, хамка, грубиянка?», «Сделай лицо попроще на «Миллион на мечту», сидишь с надменным и высокомерным видом», пишут актрисе. Настасья по традиции ответила на комментарии и даже объяснила надменный вид – сидеть на проекте несколько часов слишком утомительно, и некоторые части тела слишком устают.
Фото и видео: Instagram Настасьи Самбурской
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