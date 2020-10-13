Настасья Самбурская показала, как правильно сдавать экзамен на права

Настасья Самбурская выложила новое юмористическое видео, в котором показала, как правильно сдавать на право – или, точнее, как этого делать не стоит. На этот раз Самбурская перевоплотилась в инструктора по вождению – темпераментную дамочку с короткими светлыми волосами и в леопардовом платье, которая учит водить молодого паренька.

В подписи к посту она предлагает поклонникам рассказать свои истории том, как они сдавали на права – в комментариях многие поделились своими забавными ситуациями.