Самая знаменитая plus-size модель Эшли Грэм родила близнецов

Муж Эшли, оператор и фотограф, Джастин Эрвин, в своем инстаграм поблагодарил жену и написал: «Я люблю тебя, Эшли! Спасибо Иисусу за супер-естественные роды. Спасибо всем кто молился и поддерживал».

Грэм в июле 2021 года рассказала, что спустя всего 1,5 года после рождения первенца Исаака, она снова беременна. С этого момента супер-модель рассказывала все подробности о своем материнстве. Она не скрывала ни растяжек, ни какаких-либо других изменений в теле. Многие подписчики плюс-сайз дивы поддержали такую ее открытость, но часть, особенно из стран СНГ, откровенность не оценили.

Напомним, Эшли и Джастин вместе уже более 10 лет. Модель не раз признавалась, что именно ее муж стал причиной того, что она наконец-то приняла и полюбила свое тело. Эшли одна из самых ярых представительниц бодипозитивного движения прямо сейчас. Несмотря на беременность и растяжки модель продолжила сниматься, причем она принимает участие и в откровенных фотосъемках, а в своем инстаграм показывает кадры без одежды.