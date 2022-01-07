Самая знаменитая plus-size модель Эшли Грэм родила близнецов
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Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com
«Я и мой муж Джастин очень рады объявить, что наши мальчики наконец-то родились сегодня рано утром у нас дома. Она счастливые и здоровые. Мне нужно некоторое время, чтобы прийти в себя и наладить контакт с моим мужем и тремя сыновьями, но я по-настоящему не могу дождаться, чтобы рассказать вам больше», — написала звезда.
Муж Эшли, оператор и фотограф, Джастин Эрвин, в своем инстаграм поблагодарил жену и написал: «Я люблю тебя, Эшли! Спасибо Иисусу за супер-естественные роды. Спасибо всем кто молился и поддерживал».
Грэм в июле 2021 года рассказала, что спустя всего 1,5 года после рождения первенца Исаака, она снова беременна. С этого момента супер-модель рассказывала все подробности о своем материнстве. Она не скрывала ни растяжек, ни какаких-либо других изменений в теле. Многие подписчики плюс-сайз дивы поддержали такую ее открытость, но часть, особенно из стран СНГ, откровенность не оценили.
Напомним, Эшли и Джастин вместе уже более 10 лет. Модель не раз признавалась, что именно ее муж стал причиной того, что она наконец-то приняла и полюбила свое тело. Эшли одна из самых ярых представительниц бодипозитивного движения прямо сейчас. Несмотря на беременность и растяжки модель продолжила сниматься, причем она принимает участие и в откровенных фотосъемках, а в своем инстаграм показывает кадры без одежды.
Фото: GlobalLookPress