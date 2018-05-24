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«Самая сексуальная бабушка в мире» похвасталась аппетитными формами

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Фото из Instagram Джины Стюарт
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47-летняя австралийка Джина Стюарт восхитила пользователей Сети полуобнаженными фотографиями.

Эта эффектная блондинка с пышной грудью — мать четверых детей. Кроме того, у красотки уже есть внук, поэтому Джина по праву получила статус «самой сексуальной бабушки в мире». В Instagram 47-летней миссис Стюарт большое количество фото топлес. Австралийская модель, ставшая финалисткой конкурса Miss Maxim 2018, не скрывает, что пышный бюст — результат работы пластических хирургов. Джина сделала операцию по увеличению груди около десяти лет назад.

Джина Стюарт не делает тайну из того, что помогает ей так потрясающе выглядеть. Правильное питание и здоровый образ жизни — вот залог отличного самочувствия и внешнего вида. Единственное послабление, которое позволяет себе «самая сексуальная бабушка в мире», это шоколад.

Отметим, что у миссис Стюарт двое сыновей и две дочери, младшей из которых всего четыре года.

Фото: instagram

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