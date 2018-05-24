«Самая сексуальная бабушка в мире» похвасталась аппетитными формами

Джина Стюарт не делает тайну из того, что помогает ей так потрясающе выглядеть. Правильное питание и здоровый образ жизни — вот залог отличного самочувствия и внешнего вида. Единственное послабление, которое позволяет себе «самая сексуальная бабушка в мире», это шоколад.

Отметим, что у миссис Стюарт двое сыновей и две дочери, младшей из которых всего четыре года.

Фото: instagram