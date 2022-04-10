Свадьба года за 315 млн рублей: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились во Флориде

23-летний Бруклин Бекхэм и 27-летняя Никола Пельтц официально муж и жена. Богатые наследники сыграли самую роскошную и ожидаемую свадьбу 2022 года. Молодая пара начала встречаться еще в 2019 году, а в 2020 обручилась. Пандемия препятствовала торжеству и только спустя 2 года возлюбленные смогли сыграть свадьбу, зато какую! Две церемонии бракосочетания, прошедшие в поместье семьи Пельтц, обошлись старшему сыну Виктории и Дэвида Бекхэмов и наследнице многомиллиардного состояния Николе Пельтц в 3 миллиона фунтов стерлингов (315 миллионов рублей), сообщает The Mirror.

Родители невесты обязали молодоженов провести еврейскую и католическую церемонии. Гости угостятся на фуршете очень дорогими напитками, а столы украсят цветочные композиции из редкого вида орхидеи. Известно, что на церемониях будут присутствовать британский шеф-повар Гордон Рамзи, актриса Ева Лонгория, модель Джиджи Хадид и даже британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Стоит отметить, что гостям нельзя выкладывать фотографии и видео со свадьбы звездных наследников. Закрытая церемония пройдет очень конфидециально, а кадры с нее будут доступны лишь одному изданию, которое купило право на их публикацию.