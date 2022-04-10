Свадьба года за 315 млн рублей: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились во Флориде
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Фото: Global look press
23-летний Бруклин Бекхэм и 27-летняя Никола Пельтц официально муж и жена. Богатые наследники сыграли самую роскошную и ожидаемую свадьбу 2022 года. Молодая пара начала встречаться еще в 2019 году, а в 2020 обручилась. Пандемия препятствовала торжеству и только спустя 2 года возлюбленные смогли сыграть свадьбу, зато какую! Две церемонии бракосочетания, прошедшие в поместье семьи Пельтц, обошлись старшему сыну Виктории и Дэвида Бекхэмов и наследнице многомиллиардного состояния Николе Пельтц в 3 миллиона фунтов стерлингов (315 миллионов рублей), сообщает The Mirror.
Родители невесты обязали молодоженов провести еврейскую и католическую церемонии. Гости угостятся на фуршете очень дорогими напитками, а столы украсят цветочные композиции из редкого вида орхидеи. Известно, что на церемониях будут присутствовать британский шеф-повар Гордон Рамзи, актриса Ева Лонгория, модель Джиджи Хадид и даже британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Стоит отметить, что гостям нельзя выкладывать фотографии и видео со свадьбы звездных наследников. Закрытая церемония пройдет очень конфидециально, а кадры с нее будут доступны лишь одному изданию, которое купило право на их публикацию.
Стоит отметить, что первое закрытое и утонченное платье с длинным рукавом звезды Трансформеров сшито модным домом Valentino. Пьер Паоло Пиччьоли создал наряд для Николы специально по ее меркам и предпочтениям: она дважды летала в Рим на примерку к кутюрье. Виктория Бекхэм же отдала предпочтение серому шелковому платью собственного дизайна. Возможно, следующий наряд невестка наденет именно от бренда свекрови. Она не раз признавалась, что собирается сменить несколько образов за торжественный вечер.
Фото и видео: Global look press, Passion.ru