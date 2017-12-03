Актриса опубликовала в Instagram очень трогательный снимок с супругом.

На фото не происходит ничего экстраординарного, зато сразу видно, какая гармония царит в отношениях Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. Они сидят вдвоем за столиком в кафе и пьют утренний кофе. «Слушаю внимательно. Доброе утро», — написала Высоцкая.

Фото собрало десятки комментариев от подписчиков актрисы: «Самая потрясающая пара!», «Какие же Вы классные!!! Обожаю Вас и Ваше творчество. Успехов здоровья счастья Вам!!!», «Я Вами восхищаюсь», «Боже какое фото! Люблю вас!», «Я вами восхищаюсь.. Сколько в этой фотографии магии теплоты и любви настоящих отношений!!», «Какие вы очаровательные, дай Бог вам прожить очень долго и счастливо», «Шикарные», «Восторг от вас».

Недавно Андрей Кончаловский дал откровенное интервью в программе «Поле притяжения», в котором рассказал о секрете его счастливого брака с Юлией Высоцкой. «Юля говорит: ты мне чужой. Мои дети — они мои, а ты можешь быть, а можешь и не быть... Это правильно», — считает режиссер. Кончаловский уверен, что его спутница должна быть самодостаточной, иметь свои интересы, не растворяться в браке, держать дистанцию и интригу: скучный брак был бы обречен.

Но даже правильная тактика отношений, выбранная актрисой, не смогла бы уберечь пару от краха, если бы они встретились в другое время. Кончаловский считает, что Высоцкой повезло, что она встретила его, когда он достиг зрелого возраста. «Я был абсолютно другой человек. Меня интересовало только то, что за горизонтом, и мне ничего не стоило собрать чемодан и уйти», — объяснил режиссер.

Напомним, что когда супруги официально оформили отношения в 1998 году (Юлия стала его пятой женой), Кончаловскому был 61 год, Высоцкой же — только 25 лет.

Фото: instagram, starface, globallookpress