Самая номинированная певица года Бейонсе отказалась выступать на «Грэмми»
Фото: Global Look Press
На 63-й ежегодной церемонии вручения Бейонсе не выйдет на сцену. Об этом сообщил Los Angeles Times. Временный генеральный директор Академии Харви Мейсон-младший заявил: «Это прискорбно, потому что она большая часть Академии звукозаписи. Нам очень хотелось бы, чтобы она была на сцене». Причины решения певицы неизвестны. По данным СМИ, это будет третий раз в истории, когда наиболее номинированный артист решил не выступать на шоу. Так уже поступали Кендрик Ламар в 2019 году и муж Бейонсе — рэпер Jay-Z — в 2018 году . Сама певица не прокомментировала новости.
Фото: Global Look Press
Напомним, что Академии звукозаписи обвинили в коррупции, предвзятом отношении к женщинам и темнокожим артистам, критики правил голосования и пренебрежительного отношения к The Weeknd. Последний, к слову, объявил бойкот премии и запретил номинировать его треки на «Грэмми».
Фото и видео: Global Look Press
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