Самая номинированная певица года Бейонсе отказалась выступать на «Грэмми»

На 63-й ежегодной церемонии вручения Бейонсе не выйдет на сцену. Об этом сообщил Los Angeles Times. Временный генеральный директор Академии Харви Мейсон-младший заявил: «Это прискорбно, потому что она большая часть Академии звукозаписи. Нам очень хотелось бы, чтобы она была на сцене». Причины решения певицы неизвестны. По данным СМИ, это будет третий раз в истории, когда наиболее номинированный артист решил не выступать на шоу. Так уже поступали Кендрик Ламар в 2019 году и муж Бейонсе — рэпер Jay-Z — в 2018 году . Сама певица не прокомментировала новости.