«Самая красивая матрешка»: Наталья Водянова показала забавное фото в очках и платочке

Супермодель Наталья Водянова напомнила, что не забывает о своем русском происхождении. Это выражается не только в большой любви к нарядам от Ульяны Сергеенко, но и в использовании русских национальных образов.

Сегодня Наталья примерила очки, повязала голову платком и представила себя матрешкой.

«Matryoshka on the go (Матрешка в пути)», — подписала она фотографию и пожелала всем отличной недели.