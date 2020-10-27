«Самая красивая матрешка»: Наталья Водянова показала забавное фото в очках и платочке
Фото: www.instagram.com/natasupernova/
Супермодель Наталья Водянова напомнила, что не забывает о своем русском происхождении. Это выражается не только в большой любви к нарядам от Ульяны Сергеенко, но и в использовании русских национальных образов.
Сегодня Наталья примерила очки, повязала голову платком и представила себя матрешкой.
«Matryoshka on the go (Матрешка в пути)», — подписала она фотографию и пожелала всем отличной недели.
Яркий образ, который полностью соответствует неординарному стилю Натальи, пришелся по душе ее поклонникам.
«Красавица Наташа. Вот так просто-красавица На-та-ша!)», «Такая классная! На учительницу похожа)))», «Спасибо, Наташа! Хорошего настроения Вам тоже и отличной спокойной недели!», «Впервые вижу в очках. Идут», «Хорошенькая такая! Матрёшка-стайл вообще во Франции популярен. Меня всё время просят из России то платки, то украшения привезти)», «Скорее Чебурашка получилась, с ушками от стекла сзади», «Красавица! С удовольствием бы расписала портретные матрешки для вашей чудесной семьи!», «Такая естественная!», «Удачи во всех твоих добрых делах! Милая МАТРЕШКА!!!», — пишут в комментариях подписчики Натальи.
Стоит отметить, что Наталья часто появляется в винтажных образах, и даже ее свадебное платье, созданное Ульяной Сергеенко, отличается оригинальным кроем.
Фото и видео: Instagram Натальи Водяновой
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