Самая богатая женщина России родила двойняшек и стала мамой семерых детей

Бакальчук была впервые названа богатейшей женщиной России в феврале 2020 года, обогнав Елену Батурину. Также в августе 2021 года семья Бакальчук впервые вошла в рейтинг богатейших семей России, что произошло благодаря передаче доли в компании супругу, а также росту стоимости Wildberries.

А вот дети Бакальчук могли попасть в список самых богатых наследников в 2021 году, но не дотянули до порога вхождения, который составил $3,1 млрд по состоянию на этот год.