Самая богатая женщина России родила двойняшек и стала мамой семерых детей
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О пополнении в семье Татьяна Бакальчук рассказала Forbes в кулуарах Forbes Woman Day 29 сентября.
Бизнес-леди выступала на одной из сессий форума, посвященной гендерной ситуации в России, и в конце речи призналась, что недавно родила двойняшек. В своем выступлении Бакальчук также рассказала о том, как в ее компании относятся к беременным и родившим женщинам — действует режим свободного посещения, а руководство лояльно относится к срокам выхода из декрета.
Бакальчук была впервые названа богатейшей женщиной России в феврале 2020 года, обогнав Елену Батурину. Также в августе 2021 года семья Бакальчук впервые вошла в рейтинг богатейших семей России, что произошло благодаря передаче доли в компании супругу, а также росту стоимости Wildberries.
А вот дети Бакальчук могли попасть в список самых богатых наследников в 2021 году, но не дотянули до порога вхождения, который составил $3,1 млрд по состоянию на этот год.
Фото: Global Look press, социальные сети