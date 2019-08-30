«Сама нежность»: Рената Литвинова в воздушном платье прогулялась в Каннах во время заката

Подписчики отметили, что актриса и режиссер выглядит очень нежно в воздушном полупрозрачном платье.

«А я вас обожаю!) Рената», «Какая Вы красивая...», «Вы безумно красивы, неземной красотой», «Канны Вам оооочень подходят», «Сама нежность», - написали поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Среди подписчиков нашлись и те, кто отметил, что Канны любить проще, чем Иваново. «Ой, надо же, и я люблю!... только не была там ни разу, да уж и не придется, видимо...», «Скромное обаяние буржуазии», «Расскажите нам, кто там не бывал и не будет, почему вы любите Канны?», - задались вопросами в комментариях. Однако ответ от Ренаты Литвиновой подписчики так и не получили.