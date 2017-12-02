Саша Савельева, Ира Тонева и Саша Попова приняли участие в фотосессии ко дню рождения коллектива.

В это сложно поверить, но первый сезон поистине легендарного телевизионного музыкального проекта «Фабрика звезд» стартовал в эфире ровно 15 лет назад. Имена юных исполнителей, которые в течение двух с половиной месяцев находились в «заточении» в «Звездном доме», были известны, наверное, каждому телезрителю. К сожалению, не у всех участников реалити удачно сложилась музыкальная карьера. Однако девичья группа «Фабрика», созданная в рамках проекта, в этом году отмечает свой 15-летний юбилей и до сих пор не теряет популярность., завоеванную много лет назад.

В честь этого события «фабрикантки» Саша Савельева, Ирина Тонева и Саша Попова приняли участие в нежной фотосессии, видео с бэкстейджа которой было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте группы.