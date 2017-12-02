Сама нежность! Группа «Фабрика» отметила свой юбилей в фотостудии
В это сложно поверить, но первый сезон поистине легендарного телевизионного музыкального проекта «Фабрика звезд» стартовал в эфире ровно 15 лет назад. Имена юных исполнителей, которые в течение двух с половиной месяцев находились в «заточении» в «Звездном доме», были известны, наверное, каждому телезрителю. К сожалению, не у всех участников реалити удачно сложилась музыкальная карьера. Однако девичья группа «Фабрика», созданная в рамках проекта, в этом году отмечает свой 15-летний юбилей и до сих пор не теряет популярность., завоеванную много лет назад.
В честь этого события «фабрикантки» Саша Савельева, Ирина Тонева и Саша Попова приняли участие в нежной фотосессии, видео с бэкстейджа которой было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте группы.
Поклонники тепло поздравили девушек и восхитились их воздушными образами: «Уууууих , люблю вас фабриканты ) Выросла на ваших песнях ... », «Ну какие вы шикарные, девочки😍😍», «Красота невероятная 😍😍😍», «Восхитительные!»
Напомним, в самый первый состав группы, сформировавшийся в проекте, входили Сати Казанова, Саша Савельева, Ирина Тонева и Мария Алалыкина, которая покинула коллектив спустя год (в 2003 году). Сати Казанова в 2010 году приняла решение строить сольную карьеру, а на ее место пришла Екатерина Ли. В таком составе группа выступала до февраля 2014 года, когда Катя Ли ушла из группы по состоянию здоровья. Тогда же новой солисткой стала Саша Попова.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram