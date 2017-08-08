«Сама нежность»: Глюкоза опубликовала редкое фото с любимым мужем
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Instagram Натальи Чистяковой-Ионовой пестрит провокационными снимками в очень нескромных нарядах и позах. А вот семейные фото в ее блоге большая редкость.
Певица не особо распространяется по поводу личной жизни, предпочитая акцентировать внимание общественности на своих эффектных выходах и творческой деятельности. Однако сегодня Глюкоза решила опубликовать редкое и очень нежное фото с любимым мужем Александром Чистяковым, с которым недавно отметила 11 лет совместной жизни.
«Хорошие мои, любите и будьте любимыми. И главное, живите в гармонии с собой», — написала она.
«Очень красивая пара, Будьте счастливы!», «Ну блин, почему вы так классно смотритесь?», «Как приятно смотреть на счастливых людей», «Слияние душ», «Какое прекрасное фото, вы как будто растворились в своём мужчине, так хорошо передана любовь на этом фото», «Роскошная пара», — прокомментировали кадр восхищенные подписчики.
Фото: instagram, globallookpress