Instagram Натальи Чистяковой-Ионовой пестрит провокационными снимками в очень нескромных нарядах и позах. А вот семейные фото в ее блоге большая редкость.

Певица не особо распространяется по поводу личной жизни, предпочитая акцентировать внимание общественности на своих эффектных выходах и творческой деятельности. Однако сегодня Глюкоза решила опубликовать редкое и очень нежное фото с любимым мужем Александром Чистяковым, с которым недавно отметила 11 лет совместной жизни.

«Хорошие мои, любите и будьте любимыми. И главное, живите в гармонии с собой», — написала она.

«Очень красивая пара, Будьте счастливы!», «Ну блин, почему вы так классно смотритесь?», «Как приятно смотреть на счастливых людей», «Слияние душ», «Какое прекрасное фото, вы как будто растворились в своём мужчине, так хорошо передана любовь на этом фото», «Роскошная пара», — прокомментировали кадр восхищенные подписчики.

Фото: instagram, globallookpress