Сама нежность: элегантная Алла Пугачева поздравила Михаила Жванецкого с 85-летием

Накануне Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин побывали на праздновании дня рождения Михаила Жванецкого. Обычно предпочитающая дерзкий стиль Примадонна на этот раз выбрала классику и выглядела необычайно элегантно.
«Немного о вчерашнем праздновании юбилея Михаила Михайловича Жванецкого. Было весело, остроумно и вкусно», — написал супруг звезды под коротким видеороликом в своем блоге.
Неизвестно, приложила ли к этому образу дочь Примадонны. Известно, что пятилетняя модница время от времени устраивает маме, папе и старшей сестре «модный приговор».
Как вам этот образ Аллы Пугачевой?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram