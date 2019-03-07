Сама нежность: элегантная Алла Пугачева поздравила Михаила Жванецкого с 85-летием

Накануне Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин побывали на праздновании дня рождения Михаила Жванецкого. Обычно предпочитающая дерзкий стиль Примадонна на этот раз выбрала классику и выглядела необычайно элегантно.

«Немного о вчерашнем праздновании юбилея Михаила Михайловича Жванецкого. Было весело, остроумно и вкусно», — написал супруг звезды под коротким видеороликом в своем блоге.