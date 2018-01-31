35-летняя актриса Кирстен Данст готовится впервые стать мамой.

Мировые СМИ обсуждают серию фотографий, на которых беременная Кирстен Данст продемонстрировала округлившийся живот. Снимки были сделаны для рекламной кампании бренда Rodarte. Актриса предстала на них в свойственных ей очень нежных и женственных образах.

О беременности звезды слухи ходили давно, она предпочитала не комментировать, однако и не скрывала очевидное: платья звезды становились все более просторными. Однако на этот раз звезда предпочла подчеркнуть выдающуюся часть своего тела.