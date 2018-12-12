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Сама нежность: 37-летняя Бритни Спирс спела рождественскую песню в образе олененка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Бритни Спирс

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Новое видео в блоге Бритни Спирс растрогало ее фанатов.

Новогоднее настроение царит повсюду: в торговых центрах, на улицах, в эфире тв и радио, и, конечно, в соцсетях. Кто-то уже нарядил елку, кто-то только собирается. Популярная певица Бритни Спирс поделилась видеороликом, в котором в образе мультяшного олененка исполняет песню «Dreaming of White Christmas» Фрэнка Синатры. На данный момент видео набрало более 1,3 миллиона просмотров.

Стоит отметить, что мама двух сыновей частенько примеряет на себя забавные образы, используя фильтры.

А у вас уже появилось праздничное настроение?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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