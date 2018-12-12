Сама нежность: 37-летняя Бритни Спирс спела рождественскую песню в образе олененка

Новогоднее настроение царит повсюду: в торговых центрах, на улицах, в эфире тв и радио, и, конечно, в соцсетях. Кто-то уже нарядил елку, кто-то только собирается. Популярная певица Бритни Спирс поделилась видеороликом, в котором в образе мультяшного олененка исполняет песню «Dreaming of White Christmas» Фрэнка Синатры. На данный момент видео набрало более 1,3 миллиона просмотров.

Стоит отметить, что мама двух сыновей частенько примеряет на себя забавные образы, используя фильтры.