«Сама как цветок»: Лера Кудрявцева в яркой накидке восхитила поклонников
Фото: Instagram/ @leratv
Лера Кудрявцева во всю наслаждается летом. В своем Инстаграм звезда поделилась фото, наполненным сочными красками. Наряд Кудрявцевой очень гармонирует с окружающим пейзажем: на ведущей голубое бра и белая накидка с лазурным и пурпурным принтом. Телеведущая стоит в окружении ярких цветов и радуется летнему солнцу.
«А давайте все вместе перейдём в новое измерение , где много ярких красок , любви , гармонии, понимания , уважения . Нас всех переодически швыряет в негатив , злость, раздражение . И даже это фото может кого- то бесить :) Можно вас попросить ничего не писать , а просто поставить ❤️ Хочу посмотреть кто читает текст, а кто просто смотрит фото. Ну и этим ❤️ вы согласитесь со мной , что главное в этом мире - любовь ! Любовь к себе , Жизни , ближнему , детям и нашему миру ! ❤️❤️❤️», - написала звезда на своей странице.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Но, похоже, подписчики были слишком очарованы фотографией Леры и, несмотря на просьбу Кудрявцевой, решили выразить свое восхищение красотой телеведущей.
«Самая красивая, самая привлекательная, безумно приятная, умная, утонченая наша - Лера 😘», «Лера , Вы такой источник позитива !!!🙏🙏🙏», «вы пример многим как нужно выглядеть😍😍», - пишут звезде поклонники.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Лера Кудрявцева - известная телеведущая. Много лет она проработала на телеканале «Муз-ТВ», а сейчас ведет программу «Секрет на миллион» на «НТВ». Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Свадьба состоялась в 2013 году. Через пять лет на свет появилась их общая дочь Мария. Это уже второй ребенок Леры. У теледивы есть взрослый сын Жан. Также Кудрявцева призналась, что у нее была неудачная беременность и она потеряла своего третьего ребенка, отцом которого должен был стать Макаров. Муж и маленькая дочка помогли ведущей пережить эту утрату.