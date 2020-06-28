«Сама как цветок»: Лера Кудрявцева в яркой накидке восхитила поклонников

Но, похоже, подписчики были слишком очарованы фотографией Леры и, несмотря на просьбу Кудрявцевой, решили выразить свое восхищение красотой телеведущей.

«Самая красивая, самая привлекательная, безумно приятная, умная, утонченая наша - Лера 😘», «Лера , Вы такой источник позитива !!!🙏🙏🙏», «вы пример многим как нужно выглядеть😍😍», - пишут звезде поклонники.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Лера Кудрявцева - известная телеведущая. Много лет она проработала на телеканале «Муз-ТВ», а сейчас ведет программу «Секрет на миллион» на «НТВ». Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Свадьба состоялась в 2013 году. Через пять лет на свет появилась их общая дочь Мария. Это уже второй ребенок Леры. У теледивы есть взрослый сын Жан. Также Кудрявцева призналась, что у нее была неудачная беременность и она потеряла своего третьего ребенка, отцом которого должен был стать Макаров. Муж и маленькая дочка помогли ведущей пережить эту утрату.