Актриса поделилась снимком, сделанным на гастролях

39-летняя Любовь Толкалина не стесняется публиковать в своем Instagram снимки, вызывающие жаркие обсуждения. Актриса с удовольствием демонстрирует стройную фигуру в бикини, а то и просто прикрывшись полотенцем. Знаменитость совершенно не стесняется показывать естественную красоту без макияжа и фотошопа.

Так, несколько часов назад Любовь опубликовала домашний снимок — обычная майка, на лице ни грамма косметики, а волосы небрежно собраны в пучок. «Вчера были Ессентуки Лермонтов Пятигорск и Ставрополь. Я обязательно выложу и термальные купания и гуляния. Но сегодня в Таганроге такая тихая магическая уютная туманно поэтическая философская атмосфера. Родина Чехова❤️здравствуй», — поделилась с подписчиками актриса.