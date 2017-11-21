Сама естественность! Любовь Толкалина продемонстрировала, как выглядит без макияжа
39-летняя Любовь Толкалина не стесняется публиковать в своем Instagram снимки, вызывающие жаркие обсуждения. Актриса с удовольствием демонстрирует стройную фигуру в бикини, а то и просто прикрывшись полотенцем. Знаменитость совершенно не стесняется показывать естественную красоту без макияжа и фотошопа.
Так, несколько часов назад Любовь опубликовала домашний снимок — обычная майка, на лице ни грамма косметики, а волосы небрежно собраны в пучок. «Вчера были Ессентуки Лермонтов Пятигорск и Ставрополь. Я обязательно выложу и термальные купания и гуляния. Но сегодня в Таганроге такая тихая магическая уютная туманно поэтическая философская атмосфера. Родина Чехова❤️здравствуй», — поделилась с подписчиками актриса.
«Люба, вы прелесть!», «Люба .Вы такая нежная и красивая 😍❤️», «Хороша Люба)», «Хорошка», — написали восхищенные подписчики.
Напомним, недавно Любовь Толкалина поделилась с подписчиками видеороликами, снятыми во время фотосессии. Актриса устроила жаркие танцы перед объективом фотокамеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram