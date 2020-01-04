Сама естественность: Дана Борисова показала несовершенную фигуру на фото с отдыха
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Даны Борисовой
Негласное правило ведения соцсетей твердит: «Прежде, чем опубликовать пляжное фото, рассмотрите его под лупой и отредактируйте все, что только можно». Именно так можно объяснить идеальные отпускные снимки многих знаменитостей. Но есть и те, кто не стесняется демонстрировать фигуру в ее естественном состоянии. Например, в блоге телеведущей Даны Борисовой появились несколько снимков с острова Самуи, где она проводит новогодние каникулы. Скандально известная телеведущая предпочла не редактировать кадры и позволила поклонникам рассмотреть ее несовершенную фигуру. В подписи к снимкам Дана вновь подчеркнула, что ведет абсолютно здоровый образ жизни, и рассказала о нескольких неприятных фактах из своей биографии, связанных с пагубной зависимостью.
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🎁👏🎄Привет,мои дорогие подписчики 😘За этот отпуск я поняла одна -ГОСПОДИ!КАКОЕ СЧАСТЬЕ ОТДЫХАТЬ ТРЕЗВОЙ 💋Очень много пьяных кругом 😈,все таки Новый год 🎄,и мне кажется они упускают много радостей жизни,которые я вижу трезвым ,неизмененным 👁 глазом !Мне страшно вспоминать ,что я творила в эти праздники ещё три года назад 🙈🙈🙈🙈Знаю ,что всегда все заканчивалось скорой ,и поездкой в больницу 😈А там я так хотела выпить ,что однажды выпила духи 😆😆😆Подумайте над этим ,может и вам понравится мой образ жизни?😇😊 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #самуи2020 #трезвость #счастье #люблювас❤️ Огромное спасибо за классные фото @kate_rehab 😘
«Дана, здравствуйте! Выглядите супер», «Отличная фигура», «Красивое, здоровое и естественное тело», «Аппетитные формы🔥», «Дана, вы не Фотошопите свои фотографии, от этого вы становитесь как-то ближе, спасибо))», «Натуралочка. Это здорово. В инстаграме редкость», «Ваша красота просто божественна!», «Дана, ты красотка. Фигура прям самый сок!», «Дана вы такая естественная. Без фотошопа», — комментируют фолловеры.
Напомним, некоторое время назад Дану Борисову вновь заподозрили в увлечении запрещенными веществами. Масла в огонь подлил тот факт, что телеведущая отправилась отдыхать на остров Самуи в Таиланде, где несколько лет назад в специализированном центре проходила лечение от пагубной зависимости.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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