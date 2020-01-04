Сама естественность: Дана Борисова показала несовершенную фигуру на фото с отдыха

«Дана, здравствуйте! Выглядите супер», «Отличная фигура», «Красивое, здоровое и естественное тело», «Аппетитные формы🔥», «Дана, вы не Фотошопите свои фотографии, от этого вы становитесь как-то ближе, спасибо))», «Натуралочка. Это здорово. В инстаграме редкость», «Ваша красота просто божественна!», «Дана, ты красотка. Фигура прям самый сок!», «Дана вы такая естественная. Без фотошопа», — комментируют фолловеры.

Напомним, некоторое время назад Дану Борисову вновь заподозрили в увлечении запрещенными веществами. Масла в огонь подлил тот факт, что телеведущая отправилась отдыхать на остров Самуи в Таиланде, где несколько лет назад в специализированном центре проходила лечение от пагубной зависимости.