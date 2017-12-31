Певица Жасмин воссоединилась с мужем, а для Нюши этот Новый год стал первым в новом статусе.

Вот и наступил 2018 год! Юлия Меньшова, Ксения Бородина, Надежда Бабкина встретили его в кругу семьи. Яна Рудковская и Евгений Плющенко тоже отмечали дома: «С Новым годом! С новым счастьем! Здоровья и исполнения всех желаний, любви и чтобы все Ваши мечты сбывались) С любовью! P.S. Старшие дети пожелали остаться за кадром, но присоединяются к поздравлениям», — написала мать семейства.

Тина Канделаки в эту ночь нарушала диету: «Провожаем 2017... едим, пьем, нарушаем режим.. я у стола, где козленок в топленом молоке. Раньше меня преследовал поросенок, все детство. Теперь я выросла и на смену поросенку пришёл козленок. С наступающим!! Сегодня можно все!!!»

Певица Жасмин воссоединилась с мужем и детьми и поделилась отличной новостью: «Год Собаки я решила отметить важным решением. Вся моя семья давно хочет завести лохматого друга, и только я была против, потому что я с детства до ужасного ужаса боюсь собак! Всех, даже самых маленьких... И ничего не могу с собой поделать. И вот я набралась смелости и решила подарить мужу и малышам щенка. Все вы, наверное, помните Хатико? Наш малыш Валдай той же породы — акита-ину. Глажу эту пушистую милашистость и рада ужасно, что решилась на такой непростой для меня шаг».

Ирена Понарошку тоже обзавелась питомцем, правда, всего на одну ночь: «Короче... Мой экспериментальный план по встрече Нового года наедине с собой дал с трещину! Друзья внезапно подкинули свою собаку, потому что 31 декабря из догситтеров присмотреть за ней согласились только я и Алексей Панин, но хозяева почему-то выбрали меня... И вот я ВПЕРВЫЕ в жизни осталась наедине с собакой! В новогоднюю ночь! Но мне кажется, это хороший знак, я оценила юмор Небесной канцелярии! Хоть Год Собаки и начнется только в феврале, но ведь классно же, что не петуха привезли на передержку! Друзья, с наступающим! Пусть в вашей жизни всегда будет место для импровизации и неожиданных поворотов сюжета!»

Эвелина Бледанс отметила Новый год с сыном, бывшим мужем и общей родней — все вместе они накрыли хлебосольный стол. Семья Аршавиных тоже праздновала вместе: «С Новым годом! Счастья, любви, взаимопонимания!»

Дочь Кети Топурии и сын Ольги Кабо читали стишки Дедушке Морозу: