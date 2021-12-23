Салтыкова рассказала о предложении известного олигарха стать его любовницей за деньги

Все знают о том, что попасть на большую сцену стоит больших вложений, как финансовых, так и энергетических. Именно поэтому к начинающим исполнительницам порой приходят с неприличными предложениями. С одним из таких известный в те годы олигарх наведался к Ирине Салтыковой.

Певица рассказала, что встречу им устроил поэт-песенник Владимир Баранов. Он сообщил Ирине, что олигарх изъявил желание спонсировать съемки ее клипа. Она согласилась на встречу, но при одном условии — Баранов пойдет вместе с ней.

Когда встреча состоялась, «будущий спонсор» потребовал у Владимира покинуть помещение, для того чтобы остаться с певицей наедине. Тогда олигарх начал разговор: «Мы уже не дети, предлагаю: будешь моей любовницей. Куплю тебе машины, квартиры, клипы: все что хочешь». Предложение шокировало Ирину. На него она ответила категоричным отказом и ушла.

«Он мне названивал пару-тройку раз и спрашивал, не передумала ли я. Со мной разговор всегда был короткий. Я всегда была уверена в себе. Такой дешевый вариант не для меня», — вспоминает Салтыкова во время YouTube-шоу «Алена, блин».

Также во время интервью певица вспомнила и давний конфликт с Натальей Ветлицкой. В те годы все считали их заклятыми врагами. Ирина рассказала, с чего все началось. «Заходит ко мне съемочная группа и спрашивают разрешение на съемку, а сами уже включили камеру. И говорят: " А вы знаете, что Ветлицкая сказала, что вы такая-сякая". Ну соответственно, что я могу сказать на это. Я говорю: да пошла она. И все это засняли на камеру без моего ведома», — рассказывает исполнительница хита «Голубые глазки».

После этого певицы публично продолжили едко высказываться в адрес друг друга, однако лично так и не разговаривали с тех лет.