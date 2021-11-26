Салтыков объяснил, почему много лет не общается с дочерью: «Дети должны первыми делать шаги»

На данный момент Виктор Салтыков уже тридцать лет счастливо женат на другой женщине, которую тоже, кстати, зовут Ирина. У пары есть два ребенка — 26-летняя Анна и 13-летний Святослав.

Старшая дочь от первого брака 34-летняя Алиса, которая активно занимается музыкальной карьерой под псевдонимом Alyssa Salt, не поддерживает контакт с отцом, как и ее мама. Экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова периодически осыпает экс-супруга обвинениями и во всеуслышание рассказывает о темных сторонах их брака. Сам певец старается на реагировать на колкости.

Однако отношения с дочерью никак не наладятся. Виктор убежден, что этому поспособствовала Ирина. «У нас были хорошие отношения, но, думаю, ее мама помогла Алисе как-то по-другому воспринимать все. Она обиделась на какое-то мое интервью, хоть я и объяснил, что на правду обижаться нельзя. Я всегда молчал, а тут им не понравилось, что я что-то сказал», — делится он в интервью с порталом «Собеседник».

Салтыков также отметил, что не планирует первым идти на примирение. Музыкант вспомнил взаимоотношения со своими родителями. «Мы с Алисой сейчас не на связи, наступит время, когда все изменится. Просто кое-кто не хочет делать шаг. Я когда обижался на родителей, это было редко, ведь я не скандальный, я всегда сам подходил, несмотря на то, кто был неправ. Мне кажется, дети должны первыми делать шаги, если есть недомолвки. Несмотря на все, Алиска — моя дочь, я ее очень люблю», — заявляет исполнитель хита «Островок».

На данный момент Алиса Салтыкова живет в Лос-Анжелесе и строит музыкальную карьеру, как и вторая дочь Салтыкова Анна.