«Мне было стыдно»: Сальма Хайек рассказала о постельных сценах с Антонио Бандерасом

Сальма Хайек призналась, что снимать одну из самых ярких интимных сцен с ее участием в паре с актером Антонио Бандерасом было для нее тяжело и травматично. Об этом она рассказала в подкасте Armchair Expert.

Сальма Хайек рассказала о химии, возникшей между ней и Антонио Бандерасом на съёмках – это было настолько очевидно, что в сценарий боевика Роберта Родригеса «Отчаянный» с актером Антонио Бандерасом включили любовную сцену, которой там не было.

«Любовной сцены не было в сценарии. Ее потребовала вставить студия, когда увидела химию между нами. И мне она далась очень, очень тяжело», – говорит актриса.

Хайек призналась, что причина сложностей во время съемок была в том, что она побаивалась Бандераса и опасалась того, что эту сцену увидят ее отец и брат.

«Мне было так стыдно, что я начала плакать. Они все вели себя отлично, но я никак не отпускала полотенце. И они пытались меня рассмешить, но я начала плакать снова», – говорит она.

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