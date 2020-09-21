Сальма Хайек поделилась нежной фотографией с малышкой-дочерью: «Ты - мой самый лучший учитель»
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54-летняя актриса Сальма Хайек показала редкое фото с дочерью.
«Валентина, я никогда не желала так сильно, чтобы кто-то пришел в мою жизнь. Спасибо тебе, что 13 лет назад в такой же день, как сегодня, ты подарила нам "день мира" и осветила наши жизни. Ты - самый лучший учитель, лучшая радость и моя самая большая надежда. Я любила тебя еще до того, как ты родилась, и я буду любить тебя всегда. С днем рождения, моя яркая звездочка», - написала она.
Валентина Палома Пино родилась 21 сентября 2007 года, сейчас ей 13 лет.
Фото и видео: Instagram/@salmahayek
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