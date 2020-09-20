Сальма Хайек поделилась архивным «беременным» снимком и собрала комплименты поклонников
Фото: Instagram/ @salmahayek
Уже 13 лет Сальма Хайек счастлива с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Несмотря на то, что у пары была серьезная ссора и Сальма даже разорвала помолвку, свадьба все-таки состоялась. Влюбленные воспитывают дочь Валентину, которой в этом году исполняется ровно столько же лет, сколько отношениям Хайек с бизнесменом.
В преддверии дня рождения любимой дочки актриса решила поделиться с подписчиками трогательным снимком, на котором фотограф запечатлел ее еще беременной.
«Завтра крохотная малышка, которая появилась в моей утробе, уже станет подростком. Как же быстро они растут», — оставила подпись Хайек.
Сальма Хайек объявила о помолвке с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино в 2007 году. Актриса забеременела дочерью до официального подтверждения отношений. В 2008 году пара серьезно поссорилась и Сальма разорвала помолвку. Тем не менее, пара достаточно быстро устранила все разногласия, и уже в 2009 году Хайек и Пино поженились. Их брак был зарегистрирован в парижской мэрии, а через два месяца молодожены устроили пышную церемонию для гостей в старинном венецианском оперном театре Ла Фениче.
Фото и видео: Instagram
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