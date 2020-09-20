Сальма Хайек поделилась архивным «беременным» снимком и собрала комплименты поклонников

Сальма Хайек объявила о помолвке с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино в 2007 году. Актриса забеременела дочерью до официального подтверждения отношений. В 2008 году пара серьезно поссорилась и Сальма разорвала помолвку. Тем не менее, пара достаточно быстро устранила все разногласия, и уже в 2009 году Хайек и Пино поженились. Их брак был зарегистрирован в парижской мэрии, а через два месяца молодожены устроили пышную церемонию для гостей в старинном венецианском оперном театре Ла Фениче.