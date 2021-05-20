Сальма Хайек о последствиях коронавируса: «Мне было так плохо!»

54-летняя Сальма Хайек большую часть прошлого года восстанавливалась после сложно перенесенного ковида, о чем она до сих пор предпочитала молчать. Голливудская актриса провела 7 недель на самоизоляции. Звезда находилась в своем доме в Лондоне, но не выходила из комнаты. Сальма до последнего не хотела обращаться в клинику.

«Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что мне было так плохо! Я сказала: "Нет, спасибо. Лучше умру дома"», — вспоминает Хайек.

В какой-то момент Сальме дали кислородную маску, которая помогала ей чувствовать себя лучше. Но до сих пор она не восстановила ту энергию, которая была раньше. Быстрая утомляемость не помешали актрисе вернуться к работе. В апреле она приняла участие в съемках нового фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи», который рассказывает об удивительной истории наследника одноименного модного дома. Коллегами Хайек по картине стали Леди Гага и Адам Драйвер.

Актриса отметила, что не могла делать многое на площадке из-за быстро приходящего чувства усталости. Ей пришлось работать в менее интенсивном режиме, чем раньше, но все прошло гладко.