Сафонов в обнимку с Савельевой, Горбачева без мужа и другие гости на приеме в рамках «Кинотавра»

В Сочи проходит 32-й Открытый кинофестиваль «Кинотавр» и звезды, собравшиеся в ресторане обсуждали конкурсную программу и прошедшую Церемонию открытия.

48-летний актер Кирилл Сафонов появился на вечеринке вместе с супругой, бывшей участницей группы «Фабрика» Сашей Савельевой. Певица надела облегающее белое платье с длинными рукавами, а в качестве аксессуара выбрала массивные золотые серьги. Супруги, которые в браке 11 лет, выглядели счастливыми и с удовольствием позировали фотографам.