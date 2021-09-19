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Сафонов в обнимку с Савельевой, Горбачева без мужа и другие гости на приеме в рамках «Кинотавра»

18 сентября в панорамном ресторане D.O.M. на побережье Черного моря состоялся торжественный прием журнала ОК! Мероприятие прошло при поддержке ювелирной компании Mercury. Гостей, среди которых были замечены: Виктория Толстоганова, Ирина Горбачева, Равшана Куркова, Петр Федоров, Ингеборга Дапкунайте, Варвара Шмыкова, Катерина Шпица с Русланом Пановым и многие другие, встречал лично главный редактор издания Вадим Верник.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Толстоганова

Фото: Архив пресс-службы

В Сочи проходит 32-й Открытый кинофестиваль «Кинотавр» и звезды, собравшиеся в ресторане обсуждали конкурсную программу и прошедшую Церемонию открытия.

48-летний актер Кирилл Сафонов появился на вечеринке вместе с супругой, бывшей участницей группы «Фабрика» Сашей Савельевой. Певица надела облегающее белое платье с длинными рукавами, а в качестве аксессуара выбрала массивные золотые серьги. Супруги, которые в браке 11 лет, выглядели счастливыми и с удовольствием позировали фотографам.

Кирилл Сафонов, Саша Савельева

Кирилл Сафонов, Саша Савельева

Фото: Архив пресс-службы

За макияж звездных гостей отвечал косметический бренд Max Factor, который является официальным визажистом «Кинотавра».

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова выбрала роковой образ в черном цвете. Длинное платье в пол с глубоким декольте актриса подчеркнула якро-красной помадой.

Варвара Шмыкова

Варвара Шмыкова

Фото: Архив пресс-службы

Гостей угощали коктейлями от шеф-бармена ресторана Ивана Сидоренко, а за музыкальное сопровождение отвечал DJ Nehristov.

Ирина Горбачева появилась на мероприятии в атласном платье-комбинации светло-зеленого оттенка и кроссовках. Равшана Куркова надела черное платье и пиджак, разбавив образ красными туфлями. Актрисы позировали с хозяином вечера редактором журнала OK! Вадимом Верником.

Ирина Горбачева, Вадим Верник, Равшана Куркова

Ирина Горбачева, Вадим Верник, Равшана Куркова

Фото: Архив пресс-службы

43-летняя российская актриса театра и кино, а также бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского Любовь Толкалина появилась на коктейле в строгом, но гармоничном образе. Звезда выбрала черное платье в костюмном стиле с вырезом. Любовь не стала перегружать образ макияжем и прической: убрала волосы в низкий пучок и добавила лаконичные серьги.

Любовь Толкалина

Любовь Толкалина

Фото: Архив пресс-службы

Мероприятие также поддержал премиальный сервис такси от Ultima Яндекс Go. Каждому гостю была предоставлена индивидуальная поездка.

Фото: Архив пресс-службы