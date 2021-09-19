Сафонов в обнимку с Савельевой, Горбачева без мужа и другие гости на приеме в рамках «Кинотавра»
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Фото: Архив пресс-службы
В Сочи проходит 32-й Открытый кинофестиваль «Кинотавр» и звезды, собравшиеся в ресторане обсуждали конкурсную программу и прошедшую Церемонию открытия.
48-летний актер Кирилл Сафонов появился на вечеринке вместе с супругой, бывшей участницей группы «Фабрика» Сашей Савельевой. Певица надела облегающее белое платье с длинными рукавами, а в качестве аксессуара выбрала массивные золотые серьги. Супруги, которые в браке 11 лет, выглядели счастливыми и с удовольствием позировали фотографам.
Фото: Архив пресс-службы
За макияж звездных гостей отвечал косметический бренд Max Factor, который является официальным визажистом «Кинотавра».
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова выбрала роковой образ в черном цвете. Длинное платье в пол с глубоким декольте актриса подчеркнула якро-красной помадой.
Фото: Архив пресс-службы
Гостей угощали коктейлями от шеф-бармена ресторана Ивана Сидоренко, а за музыкальное сопровождение отвечал DJ Nehristov.
Ирина Горбачева появилась на мероприятии в атласном платье-комбинации светло-зеленого оттенка и кроссовках. Равшана Куркова надела черное платье и пиджак, разбавив образ красными туфлями. Актрисы позировали с хозяином вечера редактором журнала OK! Вадимом Верником.
Фото: Архив пресс-службы
43-летняя российская актриса театра и кино, а также бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского Любовь Толкалина появилась на коктейле в строгом, но гармоничном образе. Звезда выбрала черное платье в костюмном стиле с вырезом. Любовь не стала перегружать образ макияжем и прической: убрала волосы в низкий пучок и добавила лаконичные серьги.
Фото: Архив пресс-службы
Мероприятие также поддержал премиальный сервис такси от Ultima Яндекс Go. Каждому гостю была предоставлена индивидуальная поездка.
Фото: Архив пресс-службы