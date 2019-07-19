«Садись, расслабься и смотри»: Ирина Шейк показала новую обложку для испанского Vogue

Российская супермодель Ирина Шейк показала в Instagram еще один вариант обложки для испанского выпуска Vogue. «Садись, расслабься и смотри», - подписала Шейк фото.
«Очень красиво»,
«Королева»,
«Самая лучшая», - прокомментировали подписчики Ирины.
Днем ранее в Сети обсуждали еще один вариант обложки для журнала, который Ирина разместила на своей странице. На фото Шейк позировала с Адрианой Лимой.
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When women come together, and empower each other.. magic happens❤️💪🏼 Sisterhood and synergy on the cover of @voguespain with my sister @adrianalima 💋 Thank u to my amazing friends @luigiandiango for capturing and empowering us that day❤️ @juancebrian @georgisandev @luigimurenu #VogueAgosto
Тогда пользователи интернета сошлись во мнении, что модели получились на фото похожими, как близнецы, но позу для снимка выбрали странную.
А какой вариант обложки вам нравится больше?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, East News
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