Садальский уличил Рудковскую в покупке копий известных брендов: «Носит фейки»
Пару недель назад продюсер Димы Билана 46-летняя Яна Рудковская появилась на светском мероприятии в платье от модного дома Valentino. 70-летний актер театра и кино Стас Садальский уверен, что наряд звезды — копия оригинального. Артист выложил несколько разоблачающих фото на своей странице в Instagram, где наглядно показано сравнение платья с подиума с тем, что надевала продюсер.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: @stassadal/Instagram
«Тусовочные специалисты в мире моды решили сравнить платье Яны Рудковской от Valentino с оригиналом, который был показан на подиуме и позже «выгулян» Николь Кидман. Вердикт оказался однозначным: Рудковская носит фейки», — написал Садальский.
Яна Рудковская в платье со шлейфом
Известно, что копии одежды и аксессуаров популярных модных домов стоят в разы дешевле, чем оригиналы. Актер не видит ничего зазорного в том, что Яна Рудковская экономит деньги и предпочитает носить реплики: «Она не была бы так богата, если бы не умела чуточку экономить... Если почти не видно разницы, то зачем платить больше?»
Фото: Instagram