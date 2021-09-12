Садальский уличил Рудковскую в покупке копий известных брендов: «Носит фейки»

Известно, что копии одежды и аксессуаров популярных модных домов стоят в разы дешевле, чем оригиналы. Актер не видит ничего зазорного в том, что Яна Рудковская экономит деньги и предпочитает носить реплики: «Она не была бы так богата, если бы не умела чуточку экономить... Если почти не видно разницы, то зачем платить больше?»