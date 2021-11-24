Садальский едко раскритиковал Рудковскую в несуразном платье за 3,4 млн рублей

Прошла пара дней, и на Яну обрушилась критика актера Стаса Садальского. Артист опубликовал едкое сообщение, в котором отметил, что у Рудковской нет вкуса. Причем текст Садальский скопировал из Сети и разместил на своей странице, показав, что согласен с высказыванием.

«"Этот наряд я взяла в Париже еще в октябре у своего друга Джорджа Хобейка, короля ковровых дорожек. И он все ждал, когда же я его выгуляю. Стоит такое платье около 40 тысяч евро (почти 3,4 млн рублей", — похвасталась чудо в перьях. "Я всегда знаю себе цену и ставлю очень высокую планку!

Скажите мне, кто эта несчастная женщина с короной, что не отражается в зеркалах, купившая в Париже нелепую вампуку в рюшах?! ️Лично я только этим могу объяснить выбор ее нарядов.

Кто сказал этой женщине, что ее стиль — стразы, рюши и перья? У нас не курятник все-таки. А полное впечатление, что несушку облили марганцовкой и она возмущенно кудахчет.

Неужели нельзя пойти в магазин и купить себе платье или заказать его у какой-нибудь швеи? К чему эти потуги на Скарлетт O`Хару, которая носила наряды из занавески? Сейчас не война Севера с Югом все-таки, в магазинах все есть.

Текст взят из Интернета», — гласит сообщение на странице Стаса Садальского.