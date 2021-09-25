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Ахмедова появилась на премьере «Самки богомола» в шикарном костюме, а Зудина — в «змеином» принте

В пятницу, 24 сентября, в рамках 32-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи состоялась премьера нового сериала START «Самка богомола» режиссера Нурбека Эгена. В этом году внеконкурсная программа «Кинотавр.Сериалы» проводиться впервые. Мероприятие, посвященное премьере, посетили Марина Зудина, Юрий Мороз, Алена Михайлова и другие гости.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Розанова, Нурбек Эген, Ольга Сутулова, Сабина Ахмедова

Фото: Архив пресс-службы

В ресторане «Баран-Рапан» прошел просмотр первого эпизода и бранч, на котором исполнительницы главных ролей Ирина Розанова, Ольга Сутулова и Сабина Ахмедова поделились с гостями впечатлениями от съемок.

Ирина Розанова, Ольга Сутулова, Сабина Ахмедова

Ирина Розанова, Ольга Сутулова, Сабина Ахмедова

Фото: Архив пресс-службы

В основу сюжета криминального психологического триллера о серийной убийце взята история женщины, отбывающей срок в колонии строгого режима за убийства мужчин. Жанна Дронова (Ирина Розанова) по прозвищу «Самка богомола» жестоко расправлялась с неверными мужьями, насильниками и педофилами.

«Самка богомола» — это адаптация успешного французского сериала 2017 года «Богомол». В главной роли сыграла известная актриса Кароль Буке. Успех картины был ошеломительный. Чего стоила только похвала от режиссера психологических фильмов ужасов Стивена Кинга, который отметил в своем Twitter сериал за «исследование ранее неизведанных сфер ужасного».

Премьеру посетили звездные гости, такие как вдова Олега Табакова Марина Зудина. Актриса выбрала для выхода костюм из шифоновой ткани с принтом, имитирующем змеиную кожу. Звезда дополнила образ черной курткой и солнечными очками.

Марина Зудина

Марина Зудина

Фото: Архив пресс-службы

Производством сериала в России занималась компания Start и студия «Профит» Игоря Толстунова. Это их второй совместный проект. Первый — «Медиатор» вошел в топ-250 лучших сериалов по версии зрителей Кинопоиска.

Исполнительница одной из главных ролей актриса Сабина Ахмедова появилась на премьере в лаконичном черном брючном костюме.

Сабина Ахмедова

Сабина Ахмедова

Фото: Архив пресс-службы

Первая серия триллера выйдет на видеосервисе START 14 октября.

Фото и видео: Архив пресс-службы