Ахмедова появилась на премьере «Самки богомола» в шикарном костюме, а Зудина — в «змеином» принте

«Самка богомола» — это адаптация успешного французского сериала 2017 года «Богомол». В главной роли сыграла известная актриса Кароль Буке. Успех картины был ошеломительный. Чего стоила только похвала от режиссера психологических фильмов ужасов Стивена Кинга, который отметил в своем Twitter сериал за «исследование ранее неизведанных сфер ужасного».

Премьеру посетили звездные гости, такие как вдова Олега Табакова Марина Зудина. Актриса выбрала для выхода костюм из шифоновой ткани с принтом, имитирующем змеиную кожу. Звезда дополнила образ черной курткой и солнечными очками.