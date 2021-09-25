Ахмедова появилась на премьере «Самки богомола» в шикарном костюме, а Зудина — в «змеином» принте
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Фото: Архив пресс-службы
В ресторане «Баран-Рапан» прошел просмотр первого эпизода и бранч, на котором исполнительницы главных ролей Ирина Розанова, Ольга Сутулова и Сабина Ахмедова поделились с гостями впечатлениями от съемок.
Фото: Архив пресс-службы
В основу сюжета криминального психологического триллера о серийной убийце взята история женщины, отбывающей срок в колонии строгого режима за убийства мужчин. Жанна Дронова (Ирина Розанова) по прозвищу «Самка богомола» жестоко расправлялась с неверными мужьями, насильниками и педофилами.
«Самка богомола» — это адаптация успешного французского сериала 2017 года «Богомол». В главной роли сыграла известная актриса Кароль Буке. Успех картины был ошеломительный. Чего стоила только похвала от режиссера психологических фильмов ужасов Стивена Кинга, который отметил в своем Twitter сериал за «исследование ранее неизведанных сфер ужасного».
Премьеру посетили звездные гости, такие как вдова Олега Табакова Марина Зудина. Актриса выбрала для выхода костюм из шифоновой ткани с принтом, имитирующем змеиную кожу. Звезда дополнила образ черной курткой и солнечными очками.
Фото: Архив пресс-службы
Производством сериала в России занималась компания Start и студия «Профит» Игоря Толстунова. Это их второй совместный проект. Первый — «Медиатор» вошел в топ-250 лучших сериалов по версии зрителей Кинопоиска.
Исполнительница одной из главных ролей актриса Сабина Ахмедова появилась на премьере в лаконичном черном брючном костюме.
Фото: Архив пресс-службы
Первая серия триллера выйдет на видеосервисе START 14 октября.
Фото и видео: Архив пресс-службы