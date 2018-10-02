«С твоим днем, наш ангел»: дочь Веры Глаголевой показала ее архивные фото в трогательном видеоролике

Накануне в стране отмечался светлый праздник именин Веры, Надежды, Любви и Софии. Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, ушедшей из жизни в прошлом году, Анна Нахапетова поздравила поклонников с этим праздником и опубликовала видео, в котором показала редкие снимки своей мамы.

«Поздравляю всех с замечательным праздником — Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Для нашей семьи этот день всегда был, есть и будет, особенным! С твоим днем, наш ангел!❤️» — написала Анна в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).