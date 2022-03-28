С третьей попытки: Уилл Смит получил «Оскар» как лучший актер года

В ночь с 27 на 28 марта 2022 года в Лос-Анджеле состоялось вручение премии «Оскар» за выдающиеся достижения в кино, вышедших в прокат в 2021-м.

В одной из самых престижных номинаций «Лучшая мужская роль» победил Уилл Смитт. Статуэтку ему вручили за роль в фильме «Король Ричард». Ранее он стал обладателем «Золотого глобуса» за ту же работу.

В номинации Уилл Смит обошел Хавьера Бардема («В роли Рикардо»), Бенедикта Камбербэтча («Власть пса»), Эндрю Гарфилда («Тик-так… БУМ!») и Дензела Вашингтона («Трагедия Макбета»).

Появление Смита на сцене ознаменовалось скандалом. Актер ударил ударил комика Криса Рока за то, что тот пошутил про Джаду Пинкетт Смит. Во время трансляции тут же отключили звук, но камеры показали кричащего из зала Уилла. Было ли это постановкой и попыткой спасти рейтинги церемонии, которые стремительно падают, неизвестно.

«Оскар» Уилл Смит получил с третьей попытки. В 2002 году он попал в номинацию за фильм «Али», а в 2007-м — за фильм «В погоне за счастьем»..

Актерами второго плана стали Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей») и Ариана ДеБос («Вестсайдская история»). Статуэтку «Оскар» как лучший режиссер забрала Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса».