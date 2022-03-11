«С тобой нет ничего невозможного»: Безруков нежно поздравил Матисон с годовщиной свадьбы

Сергей Безруков откровенничал, что время, проведенное с любимой, летит очень быстро. «Я счастлив, что в моей жизни когда-то появилась Аня. Кажется, только вчера, а уже 7 лет знакомства, 6 лет женаты, 3 детей, 5 совместных картин, 2 спектакля... И огромное количество любви, поддержки, тепла, совместных творческих планов!» — поделился Сергей. Артист уверен, что с Анной им удастся воплотить любые мечты в реальность. «Уверен, все их мы еще реализуем. В такой атмосфере, как у нас в семье, нет ничего невозможного», — сказал актер.

Фото и видео: Instagram, Passion.ru, Global look press