«С тобой нет ничего невозможного»: Безруков нежно поздравил Матисон с годовщиной свадьбы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
В 2015 на съемках фильма «Млечный путь» Сергей Безруков познакомился с Анной Матисон. В картине он выступал в роли главного актера, а она была режиссером и сценаристом. Именно творческая профессия соединила эту пару с тех пор навсегда. 11 марта 2016 года пара узаконила свои отношения. В семье Безрукова Анна заняла место не только главной женщины, но и матери его детей: 5-летняя Мария, 3-летний Степан и Василий, которому еще не исполнилось и года.
Сергей Безруков не из тех, кто любит делиться в сети фактами из личной жизни. Мужчина также редко делится семейными фотографиями. Но сегодняшний день стал исключением. Безруков выложил в личных микроблог в Instagram черно-белый кадр, на котором изображены супруги. Безруков нежно обнял жену, а она прижалась рукой к его груди. «11 марта — день рождения нашей семьи. С самого утра сегодня принимаю ваши поздравления в сообщениях и комментариях, благодарю, что помните», — написал Безруков.
Сергей Безруков откровенничал, что время, проведенное с любимой, летит очень быстро. «Я счастлив, что в моей жизни когда-то появилась Аня. Кажется, только вчера, а уже 7 лет знакомства, 6 лет женаты, 3 детей, 5 совместных картин, 2 спектакля... И огромное количество любви, поддержки, тепла, совместных творческих планов!» — поделился Сергей. Артист уверен, что с Анной им удастся воплотить любые мечты в реальность. «Уверен, все их мы еще реализуем. В такой атмосфере, как у нас в семье, нет ничего невозможного», — сказал актер.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru, Global look press