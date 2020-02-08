«С такой женщиной рядом должен быть только король»: Пелагея покорила Сеть роскошным образом

«Королева 👑 👸! С такой женщиной рядом должен быть только король!!!!», «Какая вы красивая!!! Царевна!!!!Любим вас!❤❤❤», «Нет слов! Величава», «Поля, ты королева 👑👑👑👑», «Русская красавица!», «Императрица!!!», «Полечка, какая вы красивая и чистая….», «Царица во Дворце!», «Вот с кого надо картины писать! Королевна», — делятся эмоциями подписчики.

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