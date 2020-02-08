«С такой женщиной рядом должен быть только король»: Пелагея покорила Сеть роскошным образом
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Фото: Instagram Пелагеи
33-летняя Пелагея приняла участие в праздничном концерте ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля. В своем блоге певица поделилась несколькими фотографиями в сценическом образе. Воздушное платье с открытыми плечами, богато украшенная диадема, дополненная кружевной фатой — поклонники восхищаются роскошным образом любимой артистки.
«Королева 👑 👸! С такой женщиной рядом должен быть только король!!!!», «Какая вы красивая!!! Царевна!!!!Любим вас!❤❤❤», «Нет слов! Величава», «Поля, ты королева 👑👑👑👑», «Русская красавица!», «Императрица!!!», «Полечка, какая вы красивая и чистая….», «Царица во Дворце!», «Вот с кого надо картины писать! Королевна», — делятся эмоциями подписчики.
А вам нравится этот образ Пелагеи?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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