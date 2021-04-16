С сына Виктора Цоя требуют 100 тысяч долларов, и другие скандалы вокруг легенды

Александр Цой, сын легендарного барда, в течение многих лет получал авторские отчисления с песен отца от «Мороз Рекордс». Однако несколько лет назад он решил контракт расторгнуть – суммы показались Александру недостаточно большими. За этим он обратился в Басманный суд Москвы. А теперь представители компании подали встречный иск – требуют вернуть переплаченные деньги.

«В данный момент права на музыку и текст Цоя переданы в управление Первому музыкальному издательству, — рассказала адвокат Валерия Рытвина, которая представляет интересы «Мороз Рекордс» в беседе со «СтарХитом».

«Возможно, именно эта, по сути, конкурирующая организация, подтолкнула Александра к такому шагу. Но процесс меня очень удивил, ведь Цой попросил признать договор недействительным спустя шесть лет после подписания. А пропуск исковой давности суд обосновал тем, что наследники только сейчас обратились к юристу. По такой логике можно расторгнуть любой кредитный договор, просто отправившись к абстрактному юристу».

Имя Виктора Цоя на слуху и сейчас – однако, к сожалению, не всегда речь идет о музыкальных достижениях. Зачастую его имя звучит в скандалах.

Так, ранее родственники Цоя выступили категорически против картины Алексея Учителя «Цой».

Так, Роберт и Александр Цой, отец и сын музыканта, заявили, что создатели фильма не получили согласия на использование сведений о частной жизни музыканта ни от его наследников, ни от музыкантов группы «Кино». Кроме того, кроме реальных фактов, в фильме использованы сплетни и домыслы. Наследники Виктора Цоя направили письмо на имя Владимира Путина.

«Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого» в его судьбе», – публикует выдержку из письма издание «Газета.ру».

Позже отец Цоя, однако, в беседе с ТАСС выразил более лояльное мнение по поводу картины, и заявил, что не будет оценивать ее до выхода.

«Почему-то много шума поднялось по этому поводу − я не понимаю, в чем дело. Кто-нибудь видел этот фильм? Что там, есть что-то возмутительное?»