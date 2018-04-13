С шиком-блеском: Татьяна Навка отметила день рождения в компании близких и друзей

Формат караоке-клуба предопределил стиль торжества. Звезды с удовольствием исполнили различные песни для гостей праздника. Кристина Орбакайте спела для гостей несколько своих хитов, а популярную песню «Май» артистка исполнила в дуэте с Жасмин. А Татьяна Навка вместе с партнером по ледовому шоу «Руслан и Людмила» Петром Чернышевым устроила зажигательные танцы под песню «Небо на ладони» в исполнении его супруги Анастасии Заворотнюк.