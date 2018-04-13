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С шиком-блеском: Татьяна Навка отметила день рождения в компании близких и друзей

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Фото из Instagram Жасмин
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Накануне прославленной фигуристке исполнилось 43 года.

Поздравить именинницу в этот вечер пришли певицы Кристина Орбакайте, Жасмин, Елена Север, Алика Смехова, актриса Анастасия Заворотнюк с супругом Петром Чернышевым, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, бизнесвуман Светлана Ермолова. Фотографиями и видео с мероприятия гости с удовольствием делились в социальных сетях.

Формат караоке-клуба предопределил стиль торжества. Звезды с удовольствием исполнили различные песни для гостей праздника. Кристина Орбакайте спела для гостей несколько своих хитов, а популярную песню «Май» артистка исполнила в дуэте с Жасмин. А Татьяна Навка вместе с партнером по ледовому шоу «Руслан и Людмила» Петром Чернышевым устроила зажигательные танцы под песню «Небо на ладони» в исполнении его супруги Анастасии Заворотнюк.

Наша @alika_smekhova ❤️❤️❤️❤️❤️ «Окурочек 🚬»

Публикация от Svetlana Ermolova (@lamareesvetlanaermolova)

Гости остались в восторге от выступления скрипача Эдгара Акопяна.

Закончился праздник традиционным тортом и фейерверками.

Фото: instagram

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