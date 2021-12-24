С потекшим макияжем и опухшим лицом: Кристина Асмус пожаловалась на усталость
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/asmuskristina
«Дорогой Дедушка Мороз, я в этом году была умницей и очень много работала. Можно мне в следующем году хотя бы по 4 часа сна?» — написала в микроблоге Асмус.
«Люблю артистов, которые не боятся показывать себя во всей красе», «Настоящая, не кривляется. Молодец!», «Крис, радуйся жизни, солнцу и, знаешь, не забывай! Твои поклонники любят тебя! Удачи!» — подписчики поддержали актрису в комментариях под постом.
Конечно же, не все оценили открытость звезды и натуральность ее образа. Нашлись и хейтеры, которые обвинили Кристину в излишней драме и заявили, что она слишком часто жалуется на жизнь.
«Она постоянно жалуется, что много работает. Сама же выбрала такую работу. Зачем вечно ныть?», «Бери ношу себе по силам», «Дааа! К врачу тебе надо сходить».
Напомним, что ноябрь Кристина Асмус провела в больнице. Сначала заболела ее дочь, потом на больничкой койке оказалась сама актриса. Тогда под ее фотографией в Instagram подписчики тоже разделились на два лагеря. Кто-то безоговорочно поддерживал актрису, а кто-то обвинял в хайпе.
Фото: GlobalLookPress, Instagram