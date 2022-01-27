С новой стрижкой и в большой компании друзей: Александр Петров отметил 33-летие
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
В инстаграм сам актер поделился кадрами с вечеринки, которую устроил для своих друзей, а также поздравлениями, которые весь день сыпались на него от коллег и поклонников.
На кадрах с праздника можно заметить, что Александр полностью сбрил свою шевелюру. Пока не известно, сделано это для новой роли или же просто прихоть знаменитости.
На вечеринке Петрова были замечены, конечно же, его девушка, актриса Стася Милославская, подруги и коллеги Кристина Асмус и Саша Бортич, Юлия Хлынина, а также друзья Александра актеры Андрей Бурковский, Александр Паль и многие другие.
Звезды веселились под популярные хиты, в том числе под песни Дмитрия Маликова и Ирины Аллегровой, танцевали, слушали стихи Саши, а кульминацией вечера стал торт... в который Саша Петров без страха упал лицом. Актриса Саша Бортич очень воодушевилась таким действием и решила, что страдать должен не только виновник торжества, но и гости. Первой досталось девушке актера, 26-летней Стасе Милославской.
Звезды «Стрельцова», к слову, весь вечер не отходили друг от друга. Напомним, о романе Стаси Милославской и Александра Петрова заговорили летом 2019 года. Тогда актер после почти трех лет отношений расстался с Ириной Старшенбаум.
Фото: GlobalLookPress