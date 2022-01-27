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С новой стрижкой и в большой компании друзей: Александр Петров отметил 33-летие

Один из самых востребованных российских актеров Александр Петров громко отметил свое 33-летие. Надпись «С днем рождения, Саша Петров» красовалась даже на кинотеатре «Художественный».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Стася Милославская и Александр Петров

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

В инстаграм сам актер поделился кадрами с вечеринки, которую устроил для своих друзей, а также поздравлениями, которые весь день сыпались на него от коллег и поклонников.

На кадрах с праздника можно заметить, что Александр полностью сбрил свою шевелюру. Пока не известно, сделано это для новой роли или же просто прихоть знаменитости.

Игорь Верник поздравляет Александра Петрова с днем рождения

Instagram

Александр Петров

Instagram

На вечеринке Петрова были замечены, конечно же, его девушка, актриса Стася Милославская, подруги и коллеги Кристина Асмус и Саша Бортич, Юлия Хлынина, а также друзья Александра актеры Андрей Бурковский, Александр Паль и многие другие.

Звезды веселились под популярные хиты, в том числе под песни Дмитрия Маликова и Ирины Аллегровой, танцевали, слушали стихи Саши, а кульминацией вечера стал торт... в который Саша Петров без страха упал лицом. Актриса Саша Бортич очень воодушевилась таким действием и решила, что страдать должен не только виновник торжества, но и гости. Первой досталось девушке актера, 26-летней Стасе Милославской.

Звезды «Стрельцова», к слову, весь вечер не отходили друг от друга. Напомним, о романе Стаси Милославской и Александра Петрова заговорили летом 2019 года. Тогда актер после почти трех лет отношений расстался с Ириной Старшенбаум.

Фото: GlobalLookPress

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