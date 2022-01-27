С новой стрижкой и в большой компании друзей: Александр Петров отметил 33-летие

В инстаграм сам актер поделился кадрами с вечеринки, которую устроил для своих друзей, а также поздравлениями, которые весь день сыпались на него от коллег и поклонников.

На кадрах с праздника можно заметить, что Александр полностью сбрил свою шевелюру. Пока не известно, сделано это для новой роли или же просто прихоть знаменитости.