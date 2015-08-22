«С нами стыдно, но весело»: Филипп Киркоров вновь поделился неожиданным поворотом своего концерта
Филипп Киркоров снова вернулся в Анапу в рамках гастрольного тура с шоу-программой «Я». И вновь на сцену «Летней эстрады» поднялась преданная фанатка певца. Фрагмент видеозаписи концерта с танцем женщины Филипп опубликовал в своем Instagram с хештегом #снамистыдноновесело.
Подписчики короля отечественной эстрады в Instagram быстро узнали «звезду» видеоролика: «Она же есть у вас в другом видео в зеленом платье и трусы показывает», «Та же что и в трусах?Мужики возьмите ее уже замуж кто нибудь,а то она на сценических нарядах разорится», «Ооо, опять та самая красотка))) . Веселье продолжается)))», «Ужас.. Филлипу прям везёт на таких барышень», «Нужно иметь железные нервы, чтобы терпеть такое во время работы на сцене. Филипп, Вы - молодец!», «Нужно иметь железные нервы, чтобы терпеть такое во время работы на сцене. Филипп, Вы - молодец!», «Она ж была на другом концерте, только в зеленом платье, задирала его, показывала кружевные трусики, типа пьяная фанатка. А тут она снова. Это часть шоу? Постановка?». Некоторые фолловеры певца также предположили, что «жаркие танцы» — грамотно срежиссированный ход: «Столько людей не пропускает охрана, а она одна прошла...», « Ему нравится это, разве не видно? Все ради шоу, если бы он этого не хотел, охрана эту тётеньку и близко туда не допустила😃», «Это все по сценарию».
Напомним, некоторое время назад Филипп Киркоров опубликовал видео с предыдущего концерта, назвав поклонницу «королевой Анапы». Женщина поднялась на сцену и исполнила эротический танец, высоко задирая юбку легкого платья и демонстрируя белые кружевные трусы.
К слову, подобные выходки преданная поклонница Филиппа практикует уже давно. Еще в 2015 году певец опубликовал в Instagram видео с концерта.
По словам директора концертного зала «Летняя эстрада» Веры Халиной, эту женщину зовут Людмила, и она за 20 лет пропустила только один концерт любимого певца.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram