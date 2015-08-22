Преданная поклонница короля отечественной эстрады вернулась на сцену

Подписчики короля отечественной эстрады в Instagram быстро узнали «звезду» видеоролика: «Она же есть у вас в другом видео в зеленом платье и трусы показывает», «Та же что и в трусах?Мужики возьмите ее уже замуж кто нибудь,а то она на сценических нарядах разорится», «Ооо, опять та самая красотка))) . Веселье продолжается)))», «Ужас.. Филлипу прям везёт на таких барышень», «Нужно иметь железные нервы, чтобы терпеть такое во время работы на сцене. Филипп, Вы - молодец!», «Нужно иметь железные нервы, чтобы терпеть такое во время работы на сцене. Филипп, Вы - молодец!», «Она ж была на другом концерте, только в зеленом платье, задирала его, показывала кружевные трусики, типа пьяная фанатка. А тут она снова. Это часть шоу? Постановка?». Некоторые фолловеры певца также предположили, что «жаркие танцы» — грамотно срежиссированный ход: «Столько людей не пропускает охрана, а она одна прошла...», « Ему нравится это, разве не видно? Все ради шоу, если бы он этого не хотел, охрана эту тётеньку и близко туда не допустила😃», «Это все по сценарию».