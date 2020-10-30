«С младшенькой»: Ирина Виторган показала семейную идиллию с мужем и милашкой-дочкой

«Как мне симпатична ваша Кларочка, необыкновенная девочка. Дай Бог ей здоровья и счастья», «Лапонька. Красный вам очень к лицу», «Красивая семья, доченьки лапулечки, не хватает Этелечки», «Я вас обожаю! Счастья вам и Божьего Благословения!», «Кларочка — прелесть. Здоровья и удачи вам», «Красивые и счастливые. Кларочка — милашка», «А где кудряшка?», «Клара — маленькая мама, очень похожа!», «Клара такая большая уже! Видно, что спокойная, рассудительная!», — прокомментировали фото с семейной идиллией.

Дочери Ирины и Эммануила Виторган — главные героини на их страницах в социальной сети. Супруги вместе уже 20 лет, но родителями стали намного позже свадьбы. Ирина Виторган рассказывала, что сама выносила старшую дочь Этель (родилась в феврале 2018 года), но в одном из интервью друзья семьи обмолвились, что не видели 55-летнюю мать с животом. Когда в 2019-м родилась Клара, родители не стали скрывать, что ее выносила суррогатная мать.

Эммануил Виторган признался однажды, что хотел бы еще детей, а его супруга сказала, что хватит.