Александр Цекало потратил почти миллион рублей на свадебное путешествие с Дариной Эрвин

Если и бывают моменты, которые хочется растянуть на всю жизнь, то свадебное путешествие – одно из них. Во всяком случае, 58-летний Александр Цекало и его 27-летняя жена Дарина Эрвин вовсю наслаждаются медовым месяцем в теплой Италии, где устроили себе мини-тур по городам. Так, молодожены уже побывали в Риме, Неаполе и наконец остановились в Амальфи – приморском городе в провинции Салерно, который известен туристам своими живописными пейзажами и теплой погодой.

Сейчас пара проживает в Grand Hotel Convento di Amalfi – пятизвездочном отеле, расположенном на берегу Тирренского моря. Примечательно, что одна ночь в отеле обходится Александру Цекало в 76 тысяч рублей. Молодожены же решили отказаться от разъездов по городам и остановиться в элитном отеле на 10 дней, заплатив в сумме 760 тысяч рублей за номер с включенным завтраком.