Александр Цекало потратил почти миллион рублей на свадебное путешествие с Дариной Эрвин

Если и бывают моменты, которые хочется растянуть на всю жизнь, то свадебное путешествие – одно из них. Во всяком случае, 58-летний Александр Цекало и его 27-летняя жена Дарина Эрвин вовсю наслаждаются медовым месяцем в теплой Италии, где устроили себе мини-тур по городам. Так, молодожены уже побывали в Риме, Неаполе и наконец остановились в Амальфи – приморском городе в провинции Салерно, который известен туристам своими живописными пейзажами и теплой погодой.
Сейчас пара проживает в Grand Hotel Convento di Amalfi – пятизвездочном отеле, расположенном на берегу Тирренского моря. Примечательно, что одна ночь в отеле обходится Александру Цекало в 76 тысяч рублей. Молодожены же решили отказаться от разъездов по городам и остановиться в элитном отеле на 10 дней, заплатив в сумме 760 тысяч рублей за номер с включенным завтраком.
Конечно, номер стоит своих денег: дорогая мебель, терракотовая плитка в комнатах и каррарский мрамор в ванных комнатах, возможность использовать джакузи, бассейн под открытым небом, спортзал, рестораны с итальянской и средиземноморской кухней. Словом, если для кого-то с милым рай и в шалаше, то Александр Цекало и Дарина Эрвин решили устроить свой собственный рай на берегу Тирренского моря.
Напоминаем, что церемония бракосочетания возлюбленных состоялась в Беверли-Хиллз, США в начале марта. На важном событии присутствовали только родственники и самые близкие друзья, а вот на пышное и шумное торжество, которое молодожены планируют отметить в мае в Москве, будет приглашено много гостей.
Как рассказывали в окружении пары изданию StarHit.ru, изначально Дарина Эрвин хотела сохранить свою фамилию, несмотря на официальный брак, однако все же изменила решение – теперь модель официально Дарина Цекало.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram / East News
Видео: YouTube