«С меня хватит!» Айза Анохина расплакалась, рассказывая о разводе со вторым мужем и о проблемах в личной жизни

«Вернуться к нему?? Таких сообщений ху…д! Вернутся к кому? Для чего? Чтобы «Инстаграм» возрадовался? Вы понимаете, что за картинкой, которую видите, есть жизнь! И это жизнь вне «Инстаграм» очень плачевная! Я люблю отца Сэма и благодарна за опыт, за сына, за вас! Но я не люблю его как мужчину! И уж точно спасать его, так как вы хотите, я не буду, потому что не хочу! Мы развелись 7 лет назад! 5 лет я в браке с другим, и этот брак трещит по швам из-за того, что я и так всероссийская бывшая! Я настолько устала от ассоциаций с мужчинами, что вообще не хочу ничего! Ни замужества! Ни любви! Ничего! Я хочу, чтобы мои дети были счастливы! И я сама в состоянии дать им все!», — пишет Айза.

Она призналась, что ее нынешний супруг не выдержал того, что Айзу все время ассоциируют с Гуфом.

«Дима не выдержал всего это! Я не выдержала жить с мужчиной, имея сына от другого, кого не люблю уже давно! Я устала рушить сама все, во что когда-то верила! Вы хотели правду? Пожалуйста! Получайте! Раз мы такие блогеры свои трусы на весь мир выворачиваем. Я не хотела, чтобы Сэм отдыхал без меня, зная на что способен его отец, который всю жизнь все портит!», — высказалась Анохина о поведении бывшего мужа.