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«С меня хватит!» Айза Анохина расплакалась, рассказывая о разводе со вторым мужем и о проблемах в личной жизни

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я выбрал вместо рекламы.
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Айза Анохина призналась, что расстается с мужем

Фото: Instagram

Блогер и телеведущая не смогла сдержать эмоций.

Бьюти-блогер и телеведущая Айза Анохина шокировала подписчиков откровенным признанием о проблемах в личной жизни и расставании с мужем Дмитрием. Айза призналась, что больше не может терпеть все то, что происходит в ее жизни. Эмоции настолько переполнили ее, что она попросила подписчиков быть осторожными в комментариях.

«Последние дни у меня жуткий ком в горле и это ощущение, будто я живу в клетке своих же решений и ошибок. Единственное, что останавливает меня от мысли, что вся моя жизнь и есть череда сплошных ошибок, — мои дети.

Знаю, что вы все ждете комментария от меня! Мой директ, WhatsApp кипят от вопросов насчет Леши и его поведения. Кто-то смеется, воспринимая это все как шутку, кто-то понимает (таких меньше всего), кто-то упрекает меня, что не иду спасать, хотя я уже сделала все что могла и это ничто по сравнению с последствиями, которые будут происходит. Общаемся ли мы с Гуфом? Да! Мы в хороших дружеских отношениях! Что с ним происходит? П…ц происходит, который может стать непоправимой трагедией, если вновь его ангел хранитель не спасет его!», — эмоционально начала телеведущая.

«Вернуться к нему?? Таких сообщений ху…д! Вернутся к кому? Для чего? Чтобы «Инстаграм» возрадовался? Вы понимаете, что за картинкой, которую видите, есть жизнь! И это жизнь вне «Инстаграм» очень плачевная! Я люблю отца Сэма и благодарна за опыт, за сына, за вас! Но я не люблю его как мужчину! И уж точно спасать его, так как вы хотите, я не буду, потому что не хочу! Мы развелись 7 лет назад! 5 лет я в браке с другим, и этот брак трещит по швам из-за того, что я и так всероссийская бывшая! Я настолько устала от ассоциаций с мужчинами, что вообще не хочу ничего! Ни замужества! Ни любви! Ничего! Я хочу, чтобы мои дети были счастливы! И я сама в состоянии дать им все!», — пишет Айза.

Она призналась, что ее нынешний супруг не выдержал того, что Айзу все время ассоциируют с Гуфом.

«Дима не выдержал всего это! Я не выдержала жить с мужчиной, имея сына от другого, кого не люблю уже давно! Я устала рушить сама все, во что когда-то верила! Вы хотели правду? Пожалуйста! Получайте! Раз мы такие блогеры свои трусы на весь мир выворачиваем. Я не хотела, чтобы Сэм отдыхал без меня, зная на что способен его отец, который всю жизнь все портит!», — высказалась Анохина о поведении бывшего мужа.

Instagram
Instagram

«Вы все еще слушаете его бред, пишите мне, вернись и т.д.! Он болен! И ему нужно лечиться! Он никого не любит и не умеет любить! Да, я сейчас зла на него! Я доверила ему самое дорогое и он снова прилюдно обоср…ся и унизил своего сына! А Дима, а Дима тоже все! Потому что я больше не могу слышать упреки, что я бывшая жена Гуфа! Хватит с меня! Я за…сь! У меня есть мои дети и их особенные отцы! Пусть с детьми общаются, а я — пас», — завершила Айза признание.

Напомним, что на днях Алексей Долматов (Гуф) попал в очередной скандал, выложив в Instagram ролик, в котором нелестно и нецензурно отзывается об одном из депутатов и известном спортсмене. По поведению Гуфа было понятно, что он ведет себя неадекватно, возможно, под действием неких веществ.

Все это действо Гуф устроил во время отдыха с сыном Сэмом. Сейчас мальчик уже находится в Москве и ходит в школу.

Ранее Долматов признавался, что у него были проблемы с наркотиками. А Айза называла основную причину их развода — пагубные привычки бывшего мужа.

Фото и видео: Instagram

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