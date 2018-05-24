«С любовью, твой братишка Филя»: Киркоров забавно и трогательно поздравил Орбакайте

Не секрет, что даже после развода с Аллой Пугачевой Филипп Киркоров сохранил с ней и со всей ее семьей прекрасные отношения. Со старшей дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте российский король поп-музыки даже не раз ездил отдыхать. И сегодня, когда Кристина отмечает свой день рождения, Филипп не преминул написать ей трогательное поздравление.

«Очень тебя люблю! Всегда рядом!!! Счастья тебе и только улыбок и только чтобы близкие и любимые тебе люди доставляли минуты и часы радости радости и только радости!! Все остальное ты унаследовала от своих потрясающих родителей, дай Бог им долгих лет жизни и низкий поклон за тебя, особенно твоей несравненной любимой нами всеми и обожаемой АЛЛОЧКЕ! Твой братишка Филя», — так подписал Киркоров несколько совместных ярких снимков с именниницей, опубликованных в его микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).