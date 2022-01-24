«С лицом все в порядке»: обгоревшая Хлебникова опровергла слухи о пластике

В эфире программы «Прямой эфир» канала «Россия 1» Хлебникова по телефону рассказала, что все слухи о том, что после трагедии у нее сильно повреждено лицо, неправда.

«Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! С квартирой все решим. Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!» — заявила певица.