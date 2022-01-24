«С лицом все в порядке»: обгоревшая Хлебникова опровергла слухи о пластике
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Фото: Instagram @marina_hlebnikova_official
В эфире программы «Прямой эфир» канала «Россия 1» Хлебникова по телефону рассказала, что все слухи о том, что после трагедии у нее сильно повреждено лицо, неправда.
«Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! С квартирой все решим. Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!» — заявила певица.
В больнице Хлебникова провела более двух месяцев. В реанимации певица находилась более двух недель. Сообщалось, что у артистки сильные ожоги лица и тела, а также повреждение дыхательных путей. Сейчас исполнительница живет у друзей, ее квартира непригодна для жизни. Она планирует сделать несколько операций, чтобы избавиться от ожогов и вновь выступать на сцене.
Подруга певицы Наталья Гулькина рассказала, что Марина старается не задерживаться надолго в одной квартире и буквально «ходит туда-сюда».
Напомним, что пожар в квартире звезды начался ночью 19 ноября прошлого года. Огонь вспыхнул в спальне певицы — по одной из версий, звезда заснула с непотушенной сигаретой. Однако сама артистка уверяет, что, скорее всего, возгорание началось из-за неисправной проводки. Пожилые родители и 22-летняя дочь Хлебниковой спали этажом ниже, поэтому сразу не почувствовали, что дома начался пожар. Дочь Доминика пыталась вытащить маму, но дверь в ее комнату была заперта.
Фото: GlobalLookPress, Instagram