Наталья Подольская появилась перед поклонниками без привычных длинных локонов: «Очень смелая прическа!»
Фото: Инстаграм Натальи Подольской
Подписчики разделились на два лагеря. Первые категорически не принимают изменения во внешности певицы, вторые - наоборот хвалят Наталью за смелый шаг.
«Неееет. Вас такой образ старит. А вы такая хорошенькая и нежная», «На Елену Воробей становитесь похожи, не надо😂», «😱где косы русые?» - возмущаются фанаты длинных локонов певицы.
«Оу, роковая девушка!», «Да!Вамп🔥🔥🔥 Эксклюзив .Ваш образ», «Помолодела на 20 лет)))» - не соглашаются другие поклонники
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Наталья Подольская прославилась после 5 сезона проекта «Фабрика звезд». Также певица представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2005 году, где заняла 15 место. В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за певца Владимира Преснякова-младшего. Пара воспитывает сына Артемия.
_Фото и видео: Instagram/@nataliapodolskaya
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