Наталья Подольская появилась перед поклонниками без привычных длинных локонов: «Очень смелая прическа!»

«Неееет. Вас такой образ старит. А вы такая хорошенькая и нежная», «На Елену Воробей становитесь похожи, не надо😂», «😱где косы русые?» - возмущаются фанаты длинных локонов певицы.

«Оу, роковая девушка!», «Да!Вамп🔥🔥🔥 Эксклюзив .Ваш образ», «Помолодела на 20 лет)))» - не соглашаются другие поклонники

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)