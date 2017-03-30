Джордж Майкл скончался в декабре прошлого года, однако его тело до сих пор не могли захоронить из-за расследования причин смерти. После трех месяцев исследований полиция наконец объявила, что артист скончался от кардиомиопатии и воспаления миокарда, а также жировой инфильтрации печени, сообщает WMJ.

Артиста похоронили на Хайгейтском кладбище рядом с могилой его матери. На скромной церемонии прощания присутствовали только самые близкие родственники и друзья певца, в числе которых были его бойфренд Фади Фаваз и супермодель Кейт Мосс.

Фото: Global Look Press