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С идеальным прессом и красавцем-супругом: Пелагея приковала к себе всеобщее внимание на юбилее Агутина

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пелагея, Леонид Агутин и Наталья Подольская с подругами

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31-летняя Пелагея и ее муж Иван Телегин были приглашены на вечеринку в честь дня рождения певца Леонида Агутина.

Несмотря на то, что 50-летний юбилей Леонида Агутина пришелся на понедельник, именниник не стал ждать выходных и отметил день рождения сразу, пригласив множество звездных друзей. Большинство откликнулись сразу — на роскошной вечеринке в одном из московских ресторанов были замечены Татьяна Навка, Вадим Верник, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Александр Ревва, а также певица Пелагея с супругом.

От последней пары невозможно было отвести взгляд — Пелагея хвасталась идеальным прессом, который подчеркнула, надев короткий топ и облегающую юбку. А ее муж, хоккеист Иван Телегин, также выглядел очень презентабельно и весь вечер не отходил от возлюбленной.

Знаменитости до поздней ночи веселились, поздравляли музыканта и делали фотографии. Кстати, в честь своего юбилея Леонид поделился сокровенными переживаниями с поклонниками: «Мыслей тьма и идей. Они толпятся в моей голове и умоляют меня беречь себя, свое здоровье и жить долго, ибо все они мечтают увидеть свет. Ну и еще, конечно, переживаю за своих дорогих и любимых — близких и родных, потому что они ко мне привыкли и на меня рассчитывают, как я понимаю».

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anton Gyngazov, Victor Dmitriev, Alexander Kulebyakin / Global Look Press, Instagram

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