С идеальным прессом и красавцем-супругом: Пелагея приковала к себе всеобщее внимание на юбилее Агутина

Несмотря на то, что 50-летний юбилей Леонида Агутина пришелся на понедельник, именниник не стал ждать выходных и отметил день рождения сразу, пригласив множество звездных друзей. Большинство откликнулись сразу — на роскошной вечеринке в одном из московских ресторанов были замечены Татьяна Навка, Вадим Верник, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Александр Ревва, а также певица Пелагея с супругом.

От последней пары невозможно было отвести взгляд — Пелагея хвасталась идеальным прессом, который подчеркнула, надев короткий топ и облегающую юбку. А ее муж, хоккеист Иван Телегин, также выглядел очень презентабельно и весь вечер не отходил от возлюбленной.