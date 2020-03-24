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С густой челкой, задорной улыбкой и лисой в руках: Глафира Тарханова предстала в новом ярком образе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба

С 30 марта в эфире телеканала «Россия 1» начинается премьерный показ сериала «Паромщица». Главные роли в проекте исполнили Глафира Тарханова, Вадим Андреев, Александр Ратников, Андрей Барило и Владимир Стержаков.

В центре сюжета – семья Титовых, Надя (Глафира Тарханова), муж Лева (Александр Ратников) и их четырехлетний сын Костя. Титовы возвращаются в родной город Излучинск после учебы в Москве. Надя идет работать главным биологом в заповедник к отцу Роману Зимину (Вадим Андреев), а Лев устраивается в мэрию города. Новая жизнь и столько планов, которым, увы, не суждено сбыться. Вскоре Надя узнает, что у отца серьезный конфликт с односельчанами. Все дело в том, что Зимин ограничил доступ в заповедную зону, что совсем не на руку паромщику Харитонычу (Александр Пашутин). Теперь местные дружно ненавидят не только Зимина, но и его дочь Надю. По странному стечению обстоятельств паромщика убивают, а в его смерти обвиняют… Надежду! Так героиня попадает в тюрьму. Но беда не приходит одна: от свалившегося на семью несчастья умирает отец Нади…

Фото: Пресс-служба

Через шесть лет Надю отпускают из тюрьмы. За годы заключения она сближается с Екатериной Ярцевой по прозвищу Игуменья (Ирина Чериченко). Собираясь домой, Надя приглашает женщину пожить к себе. Но, выйдя из тюрьмы, она понимает, что от старой жизни у неё ничего не осталось. Все в городе её ненавидят. Любимый муж и лучшая подруга Алла (Елена Дудина) вот-вот поженятся, а сын-подросток Костя называет мачеху мамой. Чтобы на что-то жить, Надя устраивается паромщицей на том самом судне, которое сломало ей жизнь и разрушило семью. Но Надя ничего не забыла. Она твердо намерена доказать свою невиновность и выяснить, кто ее подставил. Больше всего на свете она хочет вернуть своего сына Костю. Чего бы ей это ни стоило.

Актриса Глафира Тарханова: «Никто из нас не знает, к чему приведет нас судьба, что случится завтра. И с моей героиней как раз и происходит то, чего она ожидать никак не могла. У нее есть ребенок, ради которого она на все готова. Такие фундаментальные вещи для каждой женщины близки. Да, ради этого на многое можно пойти».

Фото: Instagram

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