С густой челкой, задорной улыбкой и лисой в руках: Глафира Тарханова предстала в новом ярком образе

Через шесть лет Надю отпускают из тюрьмы. За годы заключения она сближается с Екатериной Ярцевой по прозвищу Игуменья (Ирина Чериченко). Собираясь домой, Надя приглашает женщину пожить к себе. Но, выйдя из тюрьмы, она понимает, что от старой жизни у неё ничего не осталось. Все в городе её ненавидят. Любимый муж и лучшая подруга Алла (Елена Дудина) вот-вот поженятся, а сын-подросток Костя называет мачеху мамой. Чтобы на что-то жить, Надя устраивается паромщицей на том самом судне, которое сломало ей жизнь и разрушило семью. Но Надя ничего не забыла. Она твердо намерена доказать свою невиновность и выяснить, кто ее подставил. Больше всего на свете она хочет вернуть своего сына Костю. Чего бы ей это ни стоило.

Актриса Глафира Тарханова: «Никто из нас не знает, к чему приведет нас судьба, что случится завтра. И с моей героиней как раз и происходит то, чего она ожидать никак не могла. У нее есть ребенок, ради которого она на все готова. Такие фундаментальные вещи для каждой женщины близки. Да, ради этого на многое можно пойти».