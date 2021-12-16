С экранов на подиум: Маша Распутина нашла скандальной дочери-студентке работу

Из дома дочь артистка не выгнала, но нашла ей занятие по душе. Маша отдала дочь на работу на должность менеджера по работе с VIP-клиентами к дизайнеру Анике Керимовой. «Да, мы с Машей разговаривали на эту тему. Она, конечно, очень переживает из-за всех последних событий. Я сказала, что готова ввести ее младшую дочь в мир моды. У нас была вакансия — менеджер по работе с VIP-клиентами. У Маши, кстати, — прекрасная внешность, она молодая, у нее хороший вкус. Думаю, что у нее все получится. А потом, глядишь, сама станет дизайнером. Маша-младшая — интересная девушка, ей просто нужно помочь найти себя в этой жизни», — рассказала Керимова в разговоре с порталом «СтарХит».

Не смотря на то, что ранее Маша заявляла о том, что устраиваться на работу она не желает, теперь ей придется строить карьеру в сфере моды по настоянию матери.