С экранов на подиум: Маша Распутина нашла скандальной дочери-студентке работу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Семейный конфликт 21-летней Маши и ее матери был предан публичной огласке по той причине, что девочка не единожды появлялась в ток-шоу, где подробно рассказывала о домогательствах со стороны сводного брата и тяжелых взаимоотношениях со вторым родителей.
Распутина и ее супруг сильно негодовали на тот счет, что их дочь ведет себя настолько неподобающе, об этом она не раз заявляла в различных интервью, и даже грозилась выгнать ту из дома, если она не перестанет порочить репутацию их семьи в глазах общественности.
Из дома дочь артистка не выгнала, но нашла ей занятие по душе. Маша отдала дочь на работу на должность менеджера по работе с VIP-клиентами к дизайнеру Анике Керимовой. «Да, мы с Машей разговаривали на эту тему. Она, конечно, очень переживает из-за всех последних событий. Я сказала, что готова ввести ее младшую дочь в мир моды. У нас была вакансия — менеджер по работе с VIP-клиентами. У Маши, кстати, — прекрасная внешность, она молодая, у нее хороший вкус. Думаю, что у нее все получится. А потом, глядишь, сама станет дизайнером. Маша-младшая — интересная девушка, ей просто нужно помочь найти себя в этой жизни», — рассказала Керимова в разговоре с порталом «СтарХит».
Не смотря на то, что ранее Маша заявляла о том, что устраиваться на работу она не желает, теперь ей придется строить карьеру в сфере моды по настоянию матери.
Фото: Instagram, Global Look press