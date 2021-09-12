«С дочкой Лизой»: Навка вместе с мужем и его дочерью провела зарядку на корте

Фигуристка Татьяна Навка и ее супруг, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков посетили благотворительный теннисный турнир. Звездную пару сопровождала и дочь политика от предыдущего брака Елизавета Пескова. При этом семья не осталась встатусе лишь гостей — все вместе провели зарядку для участников соревнований.

При этом глава семьи остался в более привычной для него роли спикера, тогда как выполнять упражнения досталось Татьяне и Елизавете.