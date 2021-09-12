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«С дочкой Лизой»: Навка вместе с мужем и его дочерью провела зарядку на корте

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и ее супруг Дмитрий Песков вместе с дочерью политика от предыдущего брака Елизаветой Песковой поучаствовали в спортивной благотворительной акции. Поделившись редкими совместными фото с мужем в соцсетях, спортсменка назвала Елизавету дочерью, чем удивила многих своих подписчиков.
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Слайд, который
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Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой

Фото: East News Russia

Фигуристка Татьяна Навка и ее супруг, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков посетили благотворительный теннисный турнир. Звездную пару сопровождала и дочь политика от предыдущего брака Елизавета Пескова. При этом семья не осталась встатусе лишь гостей — все вместе провели зарядку для участников соревнований.

При этом глава семьи остался в более привычной для него роли спикера, тогда как выполнять упражнения досталось Татьяне и Елизавете.

А редкими совместными фото с супругом и его наследницей Навка позднее поделилась в соцсетях. Пользователи же обратили внимание на то, что фигуристка в подписи к снимкам назвала Елизавету дочерью.

«Одно доброе дело может сделать твой день прекрасным! С удовольствием приняли участие в акции и провели зарядку вместе с супругом, дочкой Лизой и Михаилом Куснировичем на благотворительном теннисном турнире», — написала Татьяна Навка. Некоторых возмутило такое обращение, но большинство порадовались за семью и отношения внутри нее.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились 6 лет назад. За год до этого у них родилась дочь Надежда. При этом каждый из супругов имеет дочь от предыдущего союза. У Татьяны Навки есть 21-летняя наследница Александра от брака с тренером Александром Жулиным, а у Дмитрия Пескова — 23-летняя Елизавета от второго брака с Екатериной Солоцинской. Также от этого союза у политика есть сыновья Мик и Дени.

Фото и видео: @lisa_peskova,@tatiana_navka/Instagram; East News