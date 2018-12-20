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«С Днем Рождения, прекрасная женщина»: Максим Матвеев нежно поздравил Елизавету Боярскую и показал фотографии с ней и сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Архивные фото из Instagram Максима Матвеева и Елизаветы Боярской

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Елизавете Боярской исполнилось 33 года.

В этот четверг, 20 декабря, актриса Елизавета Боярская празднует день рождения. В честь этого дня супруг посвятил ей нежные строки.

«С Днем Рождения, прекрасная женщина!!! Ты-чудо!!! Пусть окружающая тебя жизнь блистает новыми, яркими, теплыми красками и красотой...пусть люди, которые будут встречаться на твоем пути наполняют твою жизнь вдохновением и позитивом...пускай любые сложности, если они возникают, рождают в тебе только чувство азарта по их преодолению...А наша тесная, мужская, семейная компашка будет рядом и поддержит тебя всегда и во всем!! Мы тебя любим!!! Я тебя люблю!!! С Днем Рождения!!! #деньрождения #елизаветабоярская», — написал он под галереей из совместных фотоснимков (Их можно листать, используя серые стрелочки. — Прим.ред.).

«Вы самые чудесные прекрасные светлые добрые и настоящие», «Восхитительная пара. С днем рождения Лиза. Великая женщина, мамочка, актриса», «Какая она прекрасная...», «С днем рождения любимой женщины. Счастья и удачи вашей семье», — комментируют подписчики артиста.

Присоединяемся к поздравлениям!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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