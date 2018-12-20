«С Днем Рождения, прекрасная женщина»: Максим Матвеев нежно поздравил Елизавету Боярскую и показал фотографии с ней и сыном

В этот четверг, 20 декабря, актриса Елизавета Боярская празднует день рождения. В честь этого дня супруг посвятил ей нежные строки.
«С Днем Рождения, прекрасная женщина!!! Ты-чудо!!! Пусть окружающая тебя жизнь блистает новыми, яркими, теплыми красками и красотой...пусть люди, которые будут встречаться на твоем пути наполняют твою жизнь вдохновением и позитивом...пускай любые сложности, если они возникают, рождают в тебе только чувство азарта по их преодолению...А наша тесная, мужская, семейная компашка будет рядом и поддержит тебя всегда и во всем!! Мы тебя любим!!! Я тебя люблю!!! С Днем Рождения!!! #деньрождения #елизаветабоярская», — написал он под галереей из совместных фотоснимков (Их можно листать, используя серые стрелочки. — Прим.ред.).
«Вы самые чудесные прекрасные светлые добрые и настоящие», «Восхитительная пара. С днем рождения Лиза. Великая женщина, мамочка, актриса», «Какая она прекрасная...», «С днем рождения любимой женщины. Счастья и удачи вашей семье», — комментируют подписчики артиста.
Присоединяемся к поздравлениям!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram